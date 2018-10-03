التفاؤل هو شعور داخلي وهو النظر إلى الجانب الأفضل لما يدور حولنا من أحداث وأحوال ونتمنى أفضل النتائج، والتفاؤل يبقي الشخص إيجابياً وصاحب فلسفة جميلة في الحياة، والتفاؤل عكس التشاؤم، والشخص المتفائل دائماً ما يكون بحالة من الراحة والطمأنينة، وهنا في مقالي هذا جمعتُ لكم بعض الكلمات الجميلة عن التفاؤل. كلمات جميلة عن التفاؤل يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. الأمل هي تلك النافذة الصغيرة، التي مهما صغر حجمها، إلّا أنها تفتح آفاقاً واسعة في الحياة. الناس معادن.. تصدأ بالملل، وتتمدد بالأمل، وتنكمش بالألم. الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. تذكر يا صديقي، إن الأمل شيء جيد، والأشياء الجيدة لا تموت أبداً. الإنسان دون أمل كنبات دون ماء، ودون ابتسامة كوردة دون رائحة، ودون إيمان بالله وحش في قطيع لا يرحم. المتفائل يقول: إن كأسي مملوءة إلى نصفها.. والمتشائم يقول: إن نصف كأسي فارغ. لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم. أجمل وأروع هندسة في العالم أن تبني جسراً من الأمل على نهر من اليأس. هناك أشخاص هم الأمل بذاته. قد يتحول كل شي ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن كل شي معك. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف، والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى ؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولديه دائماً ما يبعث على الأمل. أحياناً يغلق الله سبحانه وتعالى أمامنا باباً لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزه ووقته وطاقته في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلاً من باب الأمل الذي انفتح أمامه على مصراعيه.................................................................منقول عن موقع موضوع