مرحبا بزوار و رواد اللمة الجزائرية

صحيفة الأخبار الجزائرية [ مختصرات ]



هذا الفضاء مخصص للأخبار المحلية في الجزائرية



كل من لديه خبر في احد ولايات يمكنه افادتنا به



حيث ان الاخبار تكون مختصرة و يحتوى على التالي:

- الخبر (محتوى الحدث)

- تاريخ الخبر (الحدث)

- مكان الخبر (تحديد مكان الحدث اذا بلدي او ولائي او وطني) ​