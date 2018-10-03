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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
مرحبا بزوار و رواد اللمة الجزائرية
صحيفة الأخبار الجزائرية [ مختصرات ]
هذا الفضاء مخصص للأخبار المحلية في الجزائرية
كل من لديه خبر في احد ولايات يمكنه افادتنا به
حيث ان الاخبار تكون مختصرة و يحتوى على التالي:
- الخبر (محتوى الحدث)
- تاريخ الخبر (الحدث)
- مكان الخبر (تحديد مكان الحدث اذا بلدي او ولائي او وطني)
صحيفة الأخبار الجزائرية [ مختصرات ]
هذا الفضاء مخصص للأخبار المحلية في الجزائرية
كل من لديه خبر في احد ولايات يمكنه افادتنا به
حيث ان الاخبار تكون مختصرة و يحتوى على التالي:
- الخبر (محتوى الحدث)
- تاريخ الخبر (الحدث)
- مكان الخبر (تحديد مكان الحدث اذا بلدي او ولائي او وطني)