صحيفة الأخبار العربية [ مختصرات ]

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,058
الإعجابات
2,683
النقاط
171
الجنس
ذكر
#1
مرحبا بزوار و رواد اللمة الجزائرية
صحيفة الأخبار العربية [ مختصرات ]

هذا الفضاء مخصص لأخبار العرب و الدول العربية

كل من لديه خبر في احد ولايات يمكنه افادتنا به

حيث ان الاخبار تكون مختصرة و يحتوى على التالي:
- الخبر (محتوى الحدث)
- تاريخ الخبر (الحدث)
- مكان الخبر (الدولة و المدينة)
 
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