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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
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مرحبا بزوار و رواد اللمة الجزائرية
صحيفة الأخبار العربية [ مختصرات ]
هذا الفضاء مخصص لأخبار العرب و الدول العربية
كل من لديه خبر في احد ولايات يمكنه افادتنا به
حيث ان الاخبار تكون مختصرة و يحتوى على التالي:
- الخبر (محتوى الحدث)
- تاريخ الخبر (الحدث)
- مكان الخبر (الدولة و المدينة)
صحيفة الأخبار العربية [ مختصرات ]
هذا الفضاء مخصص لأخبار العرب و الدول العربية
كل من لديه خبر في احد ولايات يمكنه افادتنا به
حيث ان الاخبار تكون مختصرة و يحتوى على التالي:
- الخبر (محتوى الحدث)
- تاريخ الخبر (الحدث)
- مكان الخبر (الدولة و المدينة)