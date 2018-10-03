مرحبا بزوار و رواد اللمة الجزائرية

صحيفة الأخبار العربية [ مختصرات ]



هذا الفضاء مخصص لأخبار العرب و الدول العربية



كل من لديه خبر في احد ولايات يمكنه افادتنا به



حيث ان الاخبار تكون مختصرة و يحتوى على التالي:

- الخبر (محتوى الحدث)

- تاريخ الخبر (الحدث)

- مكان الخبر (الدولة و المدينة) ​