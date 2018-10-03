من علبة رقائق البطاطا إلى علبة مكياج .. كيف؟

سكون الفجر

سكون الفجر

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#1

alam.gif

إن شاء الله تكونوا جميعاً بخير وعافية
اليوم رح شاركن كيف إستغليت علبة رقائق الذرة أو رقائق البطاطا
وعملت منها علبة لأدوات التجميل
تابعوا معي ;)

رح نحتاج علبة رقائق البطاطا
وفرد التلزيق "ما بعرف شو بتسموه معلش هههه"
ورق تغليف الهدايا


IMG_1445.JPG

قمت بقص العلبة بحيث يصبح مقاسها يصلح لعبوة الماسكارة
ثم قمت بتثبيت غطاء العلبة ليصبح كما هو واضح بالصورة
ثم قمت بلف العلبة بورق التغليف
وعلقت عليها حلقة من قلادة كنت أنوي رميها
حتى أصبحت على الشكل التالي
تابعوا ..

IMG_1449.JPG

أما هذه العلبة فقمت بتغليفها ثم قمت بلصق فرش المكياج القديمة
لتصبح على هذا الشكل

IMG_1452.JPG

أرجوا أن تكون فكرتي قد نالت إعجابكم
إلى الملتقى مع أفكار جديدة ومفيدة
في أمان الله



 
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