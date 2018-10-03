من علبة رقائق البطاطا إلى علبة مكياج .. كيف؟

إن شاء الله تكونوا جميعاً بخير وعافية

اليوم رح شاركن كيف إستغليت علبة رقائق الذرة أو رقائق البطاطا

وعملت منها علبة لأدوات التجميل

تابعوا معي

رح نحتاج علبة رقائق البطاطا

وفرد التلزيق "ما بعرف شو بتسموه معلش هههه"

ورق تغليف الهدايا

قمت بقص العلبة بحيث يصبح مقاسها يصلح لعبوة الماسكارة

ثم قمت بتثبيت غطاء العلبة ليصبح كما هو واضح بالصورة

ثم قمت بلف العلبة بورق التغليف

وعلقت عليها حلقة من قلادة كنت أنوي رميها

حتى أصبحت على الشكل التالي

تابعوا ..

أما هذه العلبة فقمت بتغليفها ثم قمت بلصق فرش المكياج القديمة

لتصبح على هذا الشكل