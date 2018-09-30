علبة مناديل ورقية من الكروشيه

سكون الفجر

سكون الفجر

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#1
930908.png

أهلاً بكم جميعاً، أرجو أن تكونوا بخير
اليوم سأقدم لكم طريقة سهلة جداً
في حياكة بيت لعلبة المناديل الورقية

نبدأ بأخذ قياس العلبة ونعمل عدد سلاسل على قياس الجانب الأول من علبة المناديل

IMG_0467.JPG

ونرتفع بثلاث سلاسل كأول عامود ونقوم بعمل عامود فوق كل سلسلة
ونقوم بعمل دروب طويلة إلى أن تغطي جانب علبة المناديل بالكمال
تابعوا معي

IMG_0469.JPG

IMG_0471.JPG

IMG_0473.JPG

وبعد إنتهائي من القطعة الأولى
صنعت أخرى بحجم الأولى
ثم أنتقلت إلى الجوانب الصغيرة تلك وصنعت أيضاً بحجمها قطع وبهذا أصبح لدي أربع قطع
تابعوا

IMG_0476.JPG

ثم قمت بخياطة هذه القطع وتركيبها بشكل صحيح وبدأت حياكة سقف العلبة
تابعوا

IMG_0477.JPG

IMG_0480.JPG

ثم صنعت إطار من اللون الزهري الغامق

IMG_0482.JPG

وأرتفعت 3 سلاسل وصنعت عامود وأكملت فوق كل سلسلة عامود
إلى أن أصبح عندي بهذا الشكل

IMG_0489.JPG

ثم قمت بخياطة بعض الأشكال بخيوط الصوف على جوانب العلبة
وأنتهينا

IMG_0489.JPG

IMG_0492.JPG

أرجوا أن يكون عملي قد نال إعجابكم
إلى الملتقى بإذن الله

 
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