علبة مناديل ورقية من الكروشيه

أهلاً بكم جميعاً، أرجو أن تكونوا بخير

اليوم سأقدم لكم طريقة سهلة جداً

في حياكة بيت لعلبة المناديل الورقية

نبدأ بأخذ قياس العلبة ونعمل عدد سلاسل على قياس الجانب الأول من علبة المناديل

ونرتفع بثلاث سلاسل كأول عامود ونقوم بعمل عامود فوق كل سلسلة

ونقوم بعمل دروب طويلة إلى أن تغطي جانب علبة المناديل بالكمال

تابعوا معي

وبعد إنتهائي من القطعة الأولى

صنعت أخرى بحجم الأولى

ثم أنتقلت إلى الجوانب الصغيرة تلك وصنعت أيضاً بحجمها قطع وبهذا أصبح لدي أربع قطع

تابعوا

ثم قمت بخياطة هذه القطع وتركيبها بشكل صحيح وبدأت حياكة سقف العلبة

تابعوا

ثم صنعت إطار من اللون الزهري الغامق

وأرتفعت 3 سلاسل وصنعت عامود وأكملت فوق كل سلسلة عامود

إلى أن أصبح عندي بهذا الشكل

ثم قمت بخياطة بعض الأشكال بخيوط الصوف على جوانب العلبة

وأنتهينا