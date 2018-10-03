sanaya
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 8 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 2,208
- الإعجابات
- 5,141
- النقاط
- 611
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
سمحلنا يا ريفكا كتقلقنا الغلطة ماشي نتاعك 👀👀
الغلطة تاعنا حنا😡😡😡
الغلطة تاع الإعلام اللي يتبع فالراشي و الناس اللي يستاهلوا التكريم و الشهرة واحد ميشوف معاهم😢😢
الغلطة تاعنا حنا😮😮
الله غالب حنا شعب ناقص حنانة الله غالب من عند ربي 😔😔😔
علاهاذيك نتبعو التمهبيل وين لقينا الضحك نروحو نقدسو الناس لمهابل باسكو في حياتنا منضحكوش😮😮
سمحلنا باسكو الدولة موفرتلناش مناصب شغل و ماقيمتش المواهب تاع الشباب علاهاذيك جينا نجوزو الفيد في عيد ميلادك
حنا رانا نتبعوا في يومياتك و نتا بصحتك راك عايش تضحك تبهلل مي حنا منضحكوش مع امهاتنا و خواتاتنا هكذاك علاهاذيك جايين نتبعوك ونشوفو كيفاه تضحك و تلعب و تزهي الحالة في داركم😍
وحنا ولوكان كاش نهار ضحكنا غير باش نصوروه و شوفو يا ناس كفاه نضحك مع ميمتي و خيتي👀
سمحلنا باسكو ظلمناك مي حنا الغالطين مش نتا😍
باسكو لوكان جينا مثقفين صح ولادنا مكانوش راح يلحقو يشوفو عيد ميلاد واحد ميعرفوش شكونو😍
لوكان وفرنا كلشي لولادنا مكانوش راح يصيبو وقت يحضىرو ميلاد تاع يوتيوبر ميزيد والو لحياتهم😍
ريفكا الا نتا عندك شهرة استعملها في حاحة تنفع الغاشي
كيف تنجح في حياتك كيف تحقق كيف تنجز
أما اليوميات كامل رانا عندنا يومياتنا و حياتنا الخاصة خلي الشهرة تنفعك و تنفع بيها الناس 😍
سمحلنا الغلطة ماشي نتاعك حنا اللي غلطنا😢
Sanaya
الغلطة تاعنا حنا😡😡😡
الغلطة تاع الإعلام اللي يتبع فالراشي و الناس اللي يستاهلوا التكريم و الشهرة واحد ميشوف معاهم😢😢
الغلطة تاعنا حنا😮😮
الله غالب حنا شعب ناقص حنانة الله غالب من عند ربي 😔😔😔
علاهاذيك نتبعو التمهبيل وين لقينا الضحك نروحو نقدسو الناس لمهابل باسكو في حياتنا منضحكوش😮😮
سمحلنا باسكو الدولة موفرتلناش مناصب شغل و ماقيمتش المواهب تاع الشباب علاهاذيك جينا نجوزو الفيد في عيد ميلادك
حنا رانا نتبعوا في يومياتك و نتا بصحتك راك عايش تضحك تبهلل مي حنا منضحكوش مع امهاتنا و خواتاتنا هكذاك علاهاذيك جايين نتبعوك ونشوفو كيفاه تضحك و تلعب و تزهي الحالة في داركم😍
وحنا ولوكان كاش نهار ضحكنا غير باش نصوروه و شوفو يا ناس كفاه نضحك مع ميمتي و خيتي👀
سمحلنا باسكو ظلمناك مي حنا الغالطين مش نتا😍
باسكو لوكان جينا مثقفين صح ولادنا مكانوش راح يلحقو يشوفو عيد ميلاد واحد ميعرفوش شكونو😍
لوكان وفرنا كلشي لولادنا مكانوش راح يصيبو وقت يحضىرو ميلاد تاع يوتيوبر ميزيد والو لحياتهم😍
ريفكا الا نتا عندك شهرة استعملها في حاحة تنفع الغاشي
كيف تنجح في حياتك كيف تحقق كيف تنجز
أما اليوميات كامل رانا عندنا يومياتنا و حياتنا الخاصة خلي الشهرة تنفعك و تنفع بيها الناس 😍
سمحلنا الغلطة ماشي نتاعك حنا اللي غلطنا😢
Sanaya