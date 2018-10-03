سمحلنا يا ريفكا كتقلقنا الغلطة ماشي نتاعك 👀👀الغلطة تاعنا حنا😡😡😡الغلطة تاع الإعلام اللي يتبع فالراشي و الناس اللي يستاهلوا التكريم و الشهرة واحد ميشوف معاهم😢😢الغلطة تاعنا حنا😮😮الله غالب حنا شعب ناقص حنانة الله غالب من عند ربي 😔😔😔علاهاذيك نتبعو التمهبيل وين لقينا الضحك نروحو نقدسو الناس لمهابل باسكو في حياتنا منضحكوش😮😮سمحلنا باسكو الدولة موفرتلناش مناصب شغل و ماقيمتش المواهب تاع الشباب علاهاذيك جينا نجوزو الفيد في عيد ميلادكحنا رانا نتبعوا في يومياتك و نتا بصحتك راك عايش تضحك تبهلل مي حنا منضحكوش مع امهاتنا و خواتاتنا هكذاك علاهاذيك جايين نتبعوك ونشوفو كيفاه تضحك و تلعب و تزهي الحالة في داركم😍وحنا ولوكان كاش نهار ضحكنا غير باش نصوروه و شوفو يا ناس كفاه نضحك مع ميمتي و خيتي👀سمحلنا باسكو ظلمناك مي حنا الغالطين مش نتا😍باسكو لوكان جينا مثقفين صح ولادنا مكانوش راح يلحقو يشوفو عيد ميلاد واحد ميعرفوش شكونو😍لوكان وفرنا كلشي لولادنا مكانوش راح يصيبو وقت يحضىرو ميلاد تاع يوتيوبر ميزيد والو لحياتهم😍ريفكا الا نتا عندك شهرة استعملها في حاحة تنفع الغاشيكيف تنجح في حياتك كيف تحقق كيف تنجزأما اليوميات كامل رانا عندنا يومياتنا و حياتنا الخاصة خلي الشهرة تنفعك و تنفع بيها الناس 😍سمحلنا الغلطة ماشي نتاعك حنا اللي غلطنا😢Sanaya