سمحلنا يا ريفكا😢😢

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
سمحلنا يا ريفكا كتقلقنا الغلطة ماشي نتاعك 👀👀
الغلطة تاعنا حنا😡😡😡
الغلطة تاع الإعلام اللي يتبع فالراشي و الناس اللي يستاهلوا التكريم و الشهرة واحد ميشوف معاهم😢😢
الغلطة تاعنا حنا😮😮
الله غالب حنا شعب ناقص حنانة الله غالب من عند ربي 😔😔😔
علاهاذيك نتبعو التمهبيل وين لقينا الضحك نروحو نقدسو الناس لمهابل باسكو في حياتنا منضحكوش😮😮
سمحلنا باسكو الدولة موفرتلناش مناصب شغل و ماقيمتش المواهب تاع الشباب علاهاذيك جينا نجوزو الفيد في عيد ميلادك
حنا رانا نتبعوا في يومياتك و نتا بصحتك راك عايش تضحك تبهلل مي حنا منضحكوش مع امهاتنا و خواتاتنا هكذاك علاهاذيك جايين نتبعوك ونشوفو كيفاه تضحك و تلعب و تزهي الحالة في داركم😍
وحنا ولوكان كاش نهار ضحكنا غير باش نصوروه و شوفو يا ناس كفاه نضحك مع ميمتي و خيتي👀
سمحلنا باسكو ظلمناك مي حنا الغالطين مش نتا😍
باسكو لوكان جينا مثقفين صح ولادنا مكانوش راح يلحقو يشوفو عيد ميلاد واحد ميعرفوش شكونو😍
لوكان وفرنا كلشي لولادنا مكانوش راح يصيبو وقت يحضىرو ميلاد تاع يوتيوبر ميزيد والو لحياتهم😍
ريفكا الا نتا عندك شهرة استعملها في حاحة تنفع الغاشي
كيف تنجح في حياتك كيف تحقق كيف تنجز
أما اليوميات كامل رانا عندنا يومياتنا و حياتنا الخاصة خلي الشهرة تنفعك و تنفع بيها الناس 😍
سمحلنا الغلطة ماشي نتاعك حنا اللي غلطنا😢
Sanaya
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:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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#2
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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#2
السلام عليكم
هذا مثال بسيط على الردائة لي رانا اصلين ليها
هذا ميهوبي قبل مايكون وزير كان انسان مثقف ويهدر ديما كلام موزون وكان تعجبني شخصيتو
بصح سبحان الله مغير الاحوال نصبوه وزير تبدل ضربة وحدة
ولا يشجع فالتفاهات والخروبوتشات لي مايصلحو لحتى حاجة
وانا الطفل هذا مانلوموه ماوالو خاطرش ظهرو بوكيمونات كيما هو ولا اكثر منو فالتبهليل
كاين امثلة بزاف على جماعة اتبهلل تولي مشهور
مي المشكلة فالشعب لي ولا رخيس يتبع التفاهة وين كانت
 
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