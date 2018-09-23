يا ماما عاونيني😢

سلام عليكم نشالله راكم بخير

و نشالله راكم غاية (هاذي تاع أميرة ريا)

غااااية😅😅😅

الدخول المدرسي 😵😵الأم في سباق مع الأبناء و حنا فالجزائر غالبا الأم هي اللي تقري اولادها😒😒

و الراجل معذور باسكو ميقدرش يكبر خاطرو مع الصغار (احم محامي دفاع عن حقوق الآباء )👏👏👏

المهم من خلال تجربتي المتواضعة نحب نقدم نصائح عالسريع و نحكي على ظاهرات غريبة😑😑😑

أول حاجة واللي هي أهم حاجة

نتي يا عزيزتي الأم راكي مسؤولة باش تخلي وليدك يحب لقراية

كفاه ؟ وعلاه؟

لأنو ديري فبالك أول معلمة في حياة الطفل قادرة تخليه يا إما يحب لقراية و يا إما يكره لقراية😨

علاخاتر كل وحدة و طباعها

ألور لازم البداية تكون نتي❤❤❤

و يا أيتها الماكثة بالبيت فهميني يرحم باباك علاه طفل في عامين و ثلاثة يروح للروضة و نتي وين راكي

الخدامة ربي عاونها الله غالب ونتي

وليدك راه محتاج حنانتك خليه يلعب يطلع يقلقك مطيشيش وليدك فهاذ العمر فلاكريش و زيد تصرفي عليه دراهم وكل يوم رايحة جاية معاه😈

هاذي ظاهرة والله حيرتني و رانا نشوفوها ثقافة😏😏😏

مصح الخدامة كدير هاك الله غالب مراح تقدر تديه للخدمة👌👌

ااااووووه😩😩😩

المهم نولي للنصائح راح نحكي على تجربتي مع بنتي أول مرة بديت لقراية معاها فالدار كان عندها ثلاث سنين و خيرت وقت بين صلاة المغرب و العشاء لأنو الوقت اللي نكون فيه ليبر

شريتلها أدوات و محفظة نقولها ماما يالله نلعبوا واش ندير نخدمو كل يوم حاجة بورق المقوى و الملون مثلا طيارة طوموبيل و تعلقهم فالشومبرا و مبعد نقولها قراي شنو هذا

و تقول أساميهم هاكا تخلي وليدك يشوف فلقراية حاجة ممتعة👌👌👌

و مبعد بدينا مع الحروف يالله نلعبوا نخدموا مثلا حرف الألف و تعلقوا فالشومبرا و هكذا مع الأرقام و مبعد تبدا تلوين الحروف و مبعد مثلا نقولها يالا نلعبوا بالطومبيل يجي حرف الباء يلعب معانا

هكذا تلعب و تتعلم و تحفظ و تولي تطلبك ماما يالا نقرا😍😍😍

و ريحت هكذا معاها حتى بدات لقراية و نهار اللول دراري يبكوا وهي ساكتة و تتمنى تشوف لقراية علاه باسكو أول فكرة على لقراية كانت في راسها حاجة مليحة👌👌👌

ثانيا

ديري فبالك قد ما ترمي وليدك في دروس إضافية ماشي كما تقريه نتي الا في حالة كانت وحدة الله غالب متقدرش تقريه ربي يحسن عونها

ثالثا

خصصي وقت للمراجعة مع وليدك يوميا ماشي غير نهار الامتحان تديري روحك تقري و تطفي التلفاز و تنحي الألعاب من دوكا كل يوم شويا و ملازمش تفورسي عليه قالك ماما عيان سايي خليه و غدوا ريحي معاه

رابعا

وليدك نوضيه على الستة و لا الستة و نص تاع الصباح منو يتعلم البكور منو ينوض بلعقل يريح معاك شويا يفطر بغرضو و مبعد يروح لقراية مش كما بعض الأمهات سامحهم الله تنوض وليدها كشغل راهي في حرب😠😠😠 و بالاك يروح للقراية وهو يبكي و هو في الأصل مراح يتعلم والو الا تبعثيه كل يوم هاك

رقدي مع ولادك بكري و نوضي بكري

خامسا

كيولي وليدك للدار ولا بنتك احضنيه قبليه قوليلو من صباح نتمنى وليدي يولي من لقراية الدار قاع مراهيش شابة ككنت برا هكذا ترفعيلو معنوياتو و يحس بالاستقرار عاطفيا و هكذا يكون قادر يتعلم و يركز أكثر

سادسا

في نهاية الأسبوع برمجي الا تقدري خرجة سوا لبيت الجدة و لا أي بلاصة باش نتي و أبناءك تخرجو من لاروتين و لاشارج تاع الأسبوع و تعاودوا تجددوا النشاط لأن وجود يوم للترفيه بعيدا عن جو العمل حاجة مهمة و ضرورية

سابعا

وليدك كيجي من لقراية لازم يصيبك فالدار مش يجي يلقا المفتاح عند الجيران و يروح يريح وحدو الا في حالة العمل

و جدتي رحمها الله كانت تقولنا لوكان الأم تعرف بواش يحس وليدها كيجي عيان من لقراية و ميلقاهاش متزيدش جامي تخرج

تماما كما الزوج اللي يجي عيان من الخدمة و يلقا مارتو برا

أخيرا

لازم المتابعة مع المدرسة و تسقسي وليدك باه تعرفي واش كاين سوا فلاكلاس سوا برا

العام اللي فات لاحظت بنتي تحب تقرا مي خايفة تخاف تروح و هي مهيش حافظة مليح و العام اللي قبلو بالعكس تحفظ عن ارادة و عن حب

أيا شكيت أنو المعلمة تزعف بزاف عليهم المهم خترة بنتي سقساتني ماما واش معناتها مجنونة و غبية قلتلها مين سمعتي الكلمة هاذي قاتلي المعلمة تاعنا

المهم سقسيت بنتي أسكو تلعب معاكم تحضنكم كما نتاع العام اللي فات قاتلي لا

أيا رحت للمدرسة تلاقيت بيها سقسيتها عن علاقة بنتي معاها الا راهي تحبها كفاه جاوبتني قاتلي علاقتي مع تلميذاتي سر بيني و بينهم اواااه لقيت هاذي مش نتاع هدرة رحت للإدارة حكيت معاهم فبزاف صوالح منهم كفاه تقول لبنات صغار مجنونة غبية و مبعد تستنى منهم يقراو و مبعد المعلمة تاعها تبدلت للأحسن و في الفصل ابثاني و الثالث جابت علامات جيدة

علاهاذيك لازم المتابعة أما برا تعرفو الخلطة وكاين ولاد مش متربيين ألور ضروري الوحدة تسقسي و تعرف واش كاين

كتريحي تتعشاي مع وليدك طفي لا تيلي و حكي معاه كفاه جاز نهارك و شكون هو صحبك وبلا بلا بلا بلا و هكذا تفتحي الحوار بيناتكم

و نصيحة شابة قالوها لينا في اجتماع الأمهات أنو تقدري تحفظي وليدك كل وقت مثلا فالكوزينة قوليلو هذا طعام صحي هذا لا و هذه مشتقات الحليب مثلا و هكذا تكوني تعاونيه و تربحي فوقتك نتي

نشالله نكون فيدتكم في حاجة و السلام عليكم و بالتوفيق لأبناءنا جميعا❤❤