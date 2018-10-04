عرض بيع متوفّر مبلغ 500 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
imadom
المبلغ
500 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
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imadom

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
22
الإعجابات
1
النقاط
503
العمر
28
محل الإقامة
dz
#1
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



متوفّر مبلغ 500 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل ccp

195 دينار للدولار الواحد (السّعر ثابت)



الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 97500 دج



مصدر الأموال: أعمال حرّة



العمولة: 00%



تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.



والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.​
 

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,060
الإعجابات
2,687
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
H

Hamza ben

:: عضو منتسِب ::
#5
إنضم
7 سبتمبر 2018
المشاركات
16
الإعجابات
3
النقاط
503
محل الإقامة
Blida
الجنس
ذكر
#5
عفوا، احجز 50 دولار اخي الدفع الان ب 9570 دج
 
I

imadom

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#9
إنضم
14 ماي 2017
المشاركات
22
الإعجابات
1
النقاط
503
العمر
28
محل الإقامة
dz
#9
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