هدوووء !! ... أنت في حضرةِ المشاعر📝

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بسم الله أفتتح مدونتي الهادئة

أرجو أن تنال إعجابكم



هدوووء ! ... أنت في حضرة المشاعر



الإنسان مزيج من المشاعر المختلفة

لو استطعنا صبر أغوارها لاستطعنا فك ألغاز هذا الكائن الغريب العجيب الذي خلقه الله وفي أحسن صورة صوره ..

المشاعر متعددة في داخلنا ،وتطفو على تصرفاتنا ومن خلال تعاملاتنا

المشاعر هي الشيء الوحيد المشترك بين جميع الأجناس ولا تفرق بين جنس أو عرق أو ديانة

فكل من المسلم والكافر يحسان بالخوف مثلا ،لكن مصدر الخوف يختلف بينهما

فلو سألنا مسلما مما أكبر خوفك ،لقال أن يغضب ربي مني ...

ولو سألنا الكافر لكان أكثر خوفه أن يفقد منصبه أو ماله أو زوجته وكذا