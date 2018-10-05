{أَينَ أُمِّي؟} قصّة



الجزء الثاني من القصّة



-يا عمّ كيف أذهب إلى الله؟ يا عمّ من أين الطّريق إلى الله؟

وسط الشوارع التي تكاد تكون خالية من البشر تسألُ بعض المارّة وتتشبث بملابسهم تترجاهم الإجابة؛ ولكنهم يتجنّبون الحديث إليها وبعضهم يتهرّب منها في فزع، طفلة صغيرة تحتضن دميتها وتتجوّل في الشوارع والليل قد أسدل ستائره على أرجاء المدينة لا وكذلك تسأل عن الطريق إلى الله؛ حقا أمرها مريب أيمكن أن تكون شبحًا؟ كثيرون تبادرت هذه الفكرة إلى عقولهم التي منع الصقيع تسرب الأفكار السليمة إليها، إلى أن توقّف أحدهم فجأة وقد لفت انتباهه مظهرها الغريب.

-ما الذي تفعلينه خارجا في هذا الوقت يا صغيرتي؟

-أريد الذهاب إلى الله.

-ما الذي تقصدينه؟

-إنه مكان تجتمع فيه الأمهات الطيبات، نحدّثهن فيه ونجلس إلى جوارهن ونشعر بوجودهن؛ يروننا ولا نراهن هكذا قال أبي، سبق وأن زرت هذا المكان مع والدي من قبل ولكنني لا أتذكر الطريق إليه، هل لك أن تدلّني عليه؟

-حسنا يا صغيرتي أخبريني باسم والدك وعنوان بيتكم، وتعالي معي لنعود معًا للبيت.

كانت فكرة العودة للبيت مفزعة بالنسبة لها فهي لم تخرج منه لتعود إليه، فلديها الكثير من الكلام تودّ قوله لوالدتها ولا يجب أن تعود قبل أن تقوم بهذه المهمة، احتضنت دميتها بقوّة تستمد منها طاقتها وتراجعت بخطوات هادئة للخلف لتستدير وتفرّ هاربة بكلّ ما تملك من جهد متجاهلة مناداة الرجل لها ومخلّفة وراءها كلّ معالم الطّريق التي قد تدلّها على بيتها لاحقا، أرسلت السّماء شآبيب المطر الباردة في الأرجاء؛ توقفت تلتقط أنفاسها لبعض الوقت وتبحث عن أقرب مكان تختبئ إليه قبل أن تبلّلها الأمطار التي أصبحت أكثر غزارة فكانت إحدى الشجرات أفضل مأوى لها، جلست إلى جذع الشجرة وسط ظلام لم ينره عمود الإنارة الذي يقف بعيدا عنها، ضمت رجليها إليها في خوف وبرد شديدين؛ أخرجت صورة والدتها من الحقيبة وظلّت تتأمل ملامحها بصعوبة وحبات الدّمع من عينيها تتناثر عليها في حزن.

-كيف يمكنني الوصول إليكِ يا أمّي؟ من أين الطريق إلى الله؟ أرجوكِ دُليني عليه، إذا كنتِ تحبينني فعلا لماذا لم تأخذيني معكِ؟ صحيح أنّني أتعبك كلّما أخذتني معكِ إلى السّوق ولكنك لم تتركيني يوما بمفردي في البيت فلماذا تخليّتِ عنّي هذه المرّة؟ لماذا؟ أعدكِ لن أطلب منكِ مجددا شراء الألعاب والحلوى فقط عودي إلّي.

تكتمُ صوت بكائها بشفتين مرتجفتين من البرد والقهر معا وهي تحتضن صورة والدتها وتتمنى لو تمتدّ منها يداها الدافئتان لتضمها وتأخذها إليها بعيدا عن هذا العالم الموحش، ترفع رأسها للسّماء في ألم لتلمح من خلف الغيوم الداكنة وجه القمر وهو يطلّ في خجل وينشر خيوطه الفضية عليها ينير عتمتها كأنه يربت عليها بحنان ويخبرها أنها ليست وحدها في هذا العالم، توقفت عن البكاء فجأة والدموع لا تزال عالقة بوجنتيها؛ تذكرت للحظة حديث معلمتها في المدرسة عن أحبائنا الذين يغادرون الحياة إلى جوار ربّهم وأنهم يعيشون في السماء كالنجوم البرّاقة يسمعوننا أينما كنّا ويشعرون بنا كيفما كنّا، ابتسمت لهذه الفكرة الجميلة وقد تسلّلت البهجة لقلبها الصغير وأخذت تحدّث نفسها.

-إذن القمر هو أمّي.

أخرجت بسرعة صورة المدرسة ورفعتها نحو السّماء تريها للقمر.

-أترين هذه الصورة يا أمي؟ هذه التي تقف على اليمين إنها أنا؛ وأضع قبعتي الحمراء الصوفية على رأسي تماما كما ترغبين فأنا لم أعد أخالف أوامركِ، وتلك التي عن يميني هل تتذكرينها؟ إنها زميلتي وفاء تلك التي تربّي قططا صغيرة في بيتها، قبل أيام طردت والدتها تلك القطط من البيت فامتنعت وفاء عن الأكل والشرب لثلاثة أيام فتراجعت والدتها عن قرارها، الأم المسكينة لم تكن تعلم أن وفاء تتناول الحلويات خفية عنها في المدرسة.

كتمت بكفها الصغير ضحكة خافتة تريد الإفلات منها لتواصل حديثها.

-وذاك الذي على يساري إنه زميلي أيمن؛ الحاصل على أعلى علامة في مادة الرياضيات في صفنا، فكافأته المعلمة بعلبة شوكولا لذيذة، أتمنى أن أتفوّق الشهر المقبل لأحصل كذلك على تلك الشوكولا مثله فوالدي لم يعد يشتري لي الحلوى التي أحبها، ربما هو غاضب منّي لأنني أغضبتكِ فقررتِ العيش في السماء بدلا من بيتنا.

استلقت على جذع الشجرة بدلال غير مهتمة للمياه المتسربة لحذائها ولا لأكمام فستانها المبتلة التي أحالت كفيّها الصغيرتين لقطعة جليد؛ ولا حتى لقطرات المطر التي تنثرها الأغصان فوق رأسها، بل تواصل سرد أحداث يومها في مرح كأنها على سريرها تحادث والدتها الجالسة على طرفه في إحدى ليالي الشتاء الباردة.



بحث عنها والدها لليلتين متتاليتين بعدما أخبر الشرطة عن اختفائها؛ طفلة صغيرة في مثل سنّها أين يمكن أن تذهب؟ خلال الليلتين الماضيتين لم يغمض له جفن يظل بين الشوارع يبحث عنها في خوف وقلق وإذا عاد للبيت في أواخر الليل يقابل هاتفه طوال الساعات المتبقية قبل الفجر لعلّ خبرًا مفرحا يصله عن صغيرته.

-أبي أنا هنا، استيقظ.

فتح عينيه ببطء شديد ليلمح صغيرته تقف أمامه بفستانها الأبيض الطويل وابتسامتها الفاتنة البريئة التي تميّزها كالعادة فراغات لم تملأها بقية الأسنان، كلّما اتّسعت ابتسامتها ترفع كتفيها في مرح فتتمايل غرّتها الذهبية على جبينها في دلال، إنها ملاك في هيئة بشر، رفع يديه إليها ليحتضنها ويخمد شوقه وخوفه عليها ولكنها حركت رأسها يمينا ويسارا علامة الرفض وأشارت لشخص يقف خلفها، ذاك الشخص يعرفه جيدا لا بل لا يمكنه أن ينسى هذه الملامح العذبة التي شاركته سنوات من حياته إنها زوجته رحمها الله، ركضت الصغيرة باتجاه أمها وأمسكت بكفّها وذهبتا بعيدا وهي تلوّح له بمرح.

استفاق من نومه بفزع؛ لا يدري أكان فزعه من ذلك الحلم الغريب أم بسبب ارتفاع رنين هاتفه المدوّي، حاول استعادة وعيه بشكل كامل ثم رفع السّماعة ليجيب على المتصل، لحظات قليلة مرت على تلك المكالمة الهامّة ليسقط الهاتف من بين يديه المرتعشتين ويردّد بقلب يحترق ودموع عين ساخنة.

-إنا لله وإنا إليه راجعون.

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بقلمي ~لؤلؤة قسنطينة~ ​