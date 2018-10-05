هنيئاً لك يا معلم في عيدك العالمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



تحية إجلال وتقدير لكل من حمل هم التعليم معلما كان أو معلمة ,, تحية وفاء وعرفان لكل من حمل مشعل العلم من أجل إنارة العقول ,, تحية لكل من حفظ أمانة التعليم وصدق في أداء رسالته السامية تجاه ابناء الأمة من المحيط إلى الخليج لـ يقول انا هنا من أجل التضحية بالوقت والجهد وصحة البدن لـ بناء جيل المستقبل الواعد والغد المزهر بإذن الله ,, جيلٌ محصن بإذن الله بالعلم لـ يكون معول إصلاح وتنوير للوطن والأمة . تحية من القلب منبعها ومن الأعماق مصدرها لتلك الشموع التي تحترق لـ تضيء الطريق لنا لـ طرد الظلام وتنير الدرب أمامنا للإبداع حتى يكون لنا السبق والريادة في إعتلاء سلم المجد لـ خدمة الأوطان.





ايها المعلم الفاضل : أيتها المعلمة الفاضلة :



كنت ولا زلتم وسوف تبقون حتى يرث الله الأرض ومن عليها شموعاً مضيئة ونجوماً متلألأة في فضاء العلم ومخارجه ,,

ووجهة يعتز بها ويعتمد عليها بعد الإعتماد على الله في تعليم ابنائنا وفق منهجية علمية راقية تخدم مصالح الأمة وتحفظ شأنها ,,

لذلك مهما كتبنا هنا أو دونا هناك فلن نستطيع إيفائكم حقكم من الشكر والثناء وكيف لنا ذلك وأنتم من حمل لواء العلم ومشاعل

النور والهدى ,, لذلك أعذرونا ان وجدتم منا التقصير وسامحونا إن بدر منا ما يسيء ولكنكم سوف تظلون تيجاناً على رؤوسنا.



