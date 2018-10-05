saddek06000
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 ماي 2015
- المشاركات
- 1,162
- الإعجابات
- 83
- النقاط
- 537
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 99 أورو بايسيرا مقابل 240دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
أقل مبلغ للبيع 20 أورو
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر مبلغ 99 أورو بايسيرا مقابل 240دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
أقل مبلغ للبيع 20 أورو
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ