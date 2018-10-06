🎊ورشة زواج!! ...الكل معني

حلم كبير
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قد يبدو العنوان غريبا
لكن سأفسر
الورشة هي مكان التخطيط لكل عمل قبل البدأ فيه
أي مشروع في العالم يلزم له دراسة جدول لينجح ويدر الأرباح في النهاية
هذا لا يختلف فيه إثنان..
والزواج أعظم مشروع في حياة أي انسان ،إن نجح نجحت حياته وإن فشل فشلت حياته
حتى وإن أقر البعض بالعكس
فأنا أراه كذلك
...
رأينا كيف أن جميع شباب اليوم راح يتعرف على بعض بطرق تختلف عن طرق البارحة إما في الشارع أو عن طريق النت ،وهذا بعد أن ملوا الطريقة القديمة
التي هي
أخطبيلي يا أمي 🤓
لكن لم نرى تحسن في الاوضاع الاسرية بل سجلات الطلاق تكاد تخرج من مكاتب المحامين وتكاد المحاكم تمتليء بهذه القضايا
لنتوقف لحظة !!!!
اليس هؤلاء من تزوجو عن حب وقناعة ؟
أين الخلل إذا ؟
￼.....
واليوم إخوتي أخواتي المتزوجين حديثا والمقبلين على الزواج
وحتى من لم يخطب بعد ولم تخطب بعد معنيين بالأمر
أقدم لكم بين يديكم هذا الموضوع
وفيه :
كيف يختار الرجل شريك حياته ،وكيف تختار المرأة شريك حياتها ؟
كيف يطمئن وتطمئن الى هذه الخطوة ؟
وفيه
كيف يحضران نفسيهما لفترة الخطوبة نفسيا ؟
وكيف يتهيأ كلاهما لدخول شخص جديد حياته ؟
وفيه
ما يجب أن يعرفه الرجل عن المرأة ؟
وما يجب أن تعرفه هي عنه ؟
لكن لم نرى تحسن في الاوضاع الاسرية بل سجلات الطلاق تكاد تخرج من مكاتب المحامين وتكاد المحاكم تمتليء بهذه القضايا
لنتوقف لحظة !!!!
اليس هؤلاء من تزوجو عن حب وقناعة ؟
أين الخلل إذا ؟
￼.....
واليوم إخوتي أخواتي المتزوجين حديثا والمقبلين على الزواج
وحتى من لم يخطب بعد ولم تخطب بعد معنيين بالأمر
أقدم لكم بين يديكم هذا الموضوع
وفيه :
كيف يختار الرجل شريك حياته ،وكيف تختار المرأة شريك حياتها ؟
كيف يطمئن وتطمئن الى هذه الخطوة ؟
وفيه
كيف يحضران نفسيهما لفترة الخطوبة نفسيا ؟
وكيف يتهيأ كلاهما لدخول شخص جديد حياته ؟
وفيه
ما يجب أن يعرفه الرجل عن المرأة ؟
وما يجب أن تعرفه هي عنه ؟
وفيه
الفترة الأولى من الزواج وهي الأصعب والتي تحدد مصيره ناجح أو فاشل↕️
سنحاول بإذن الله نحن المتزوجون الإجابة على كل تساؤل يخطر ببال أي شاب أو شابة في حدود الإحترام المتبادل طبعا
وهذه دعوة الى الأخوات الفاضلات
@بشرى ملاك ، @sanaya @السلطانة ، @أم منيــــــر ، @زاد الرحيل @دعاء الجنات ...والى كل السيدات اللواتي يرغبن في إدلاء دلوهن والمساعدة في توجيه سليم ومنظم
ودعوة الى الإخوة
@فريد أبوفيصل ، @يونس قاسم ، @الامين محمد ، @جليلوس ، @aljentel ....وكل الاخوة الذين يرغبون في المشاركة ومساعدتنا في ورشة الزواج وإنجاحها على صعيد اللمة بحول الله
أولا
لتجنب الرتابة وإعادة الحديث والشعور بالملل سأتحدث عن كل شيء على حدا
في موضوع مستقل
والذي سيحمل عنوان
الخطوة الاولى من ورشة الزواج
الخطوة الثانية ....
وكذا
ووصولا الى الخطوة الاخيرة من الورشة حيث يكون معالم هذا المشروع قد ظهرت للعيان ،وكل من لديه تساؤل في أي مرحلة من المشروع يكون قد وجد الاجابة بإذن الله ،ووضحت له الصورة
لست متخصصا في علم الزواج ولكنني سأستعين بعلماء متخصصين وإن لزم الأمر أضع مرحلة كاملة من الورشة فيديو فيه متخصص يتحدث عنه لتجنب الملل ،
فجيل اليوم جيل سرعة ،ووجب التماشي مع ذلك
وسأحاول بقدر المستطاع أن أكون حاضرا معكم ما دمت بدأت هذه الورشة بحول الله وقوته
فكونو مجتمعين لنتحدث في الموضوع القادم بإذن الله تعالى
عن أمر مهم وهو اختيار شريك الحياة
أرجو أن يلقى موضوعي الاهتمام من حضراتكم
إحترامي وتقديري
حلم كبير
فجيل اليوم جيل سرعة ،ووجب التماشي مع ذلك
وسأحاول بقدر المستطاع أن أكون حاضرا معكم ما دمت بدأت هذه الورشة بحول الله وقوته
فكونو مجتمعين لنتحدث في الموضوع القادم بإذن الله تعالى
عن أمر مهم وهو اختيار شريك الحياة
أرجو أن يلقى موضوعي الاهتمام من حضراتكم
إحترامي وتقديري
حلم كبير