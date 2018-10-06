🎊ورشة زواج!! ...الكل معني

أسعد الله صباحك بكل خير

موضوع مهم جدا و فعلا ظاهرة الطلاق أصبحت منتشرة بشكل رهيب و أصبح كلا الطرفين يتقبلها بشكل ،هذا ذكرني بواحدة وجدت في المحكمة قائلة للسائلة بانها اتفقت مع زوجها على الطلاق و كانها تلعب دور في فيلم .

لنعد لورشة الزواج و حتى أكون صريحة انا أراه مكتوب مهما حاولنا ان نقنع أنفسنا بأننا نحن من نختار ،كم من امرأة اختارت رجل غير صالح و رأته في عينها أصلح الرجال و لكن الله كشف لها ذلك قبل الزواج و عوضها برجل صالح حقا ،لكن لا يمكن ان نتقبل أي شخص سيئ السمعة أو خلقه منحل أو عاصي والديه فما يرضي الله و نتقبله و نأمل فيه خيرا.

زواج النت هذا من أسوأ العلاقات لاننا لا نعرف حقيقة الشخص من كلا الطرفين فكل واحد سيظهر الجانب الايجابي المزيف فقط حتى يسقط الطرف في الفخ ،أضافة لتساهل الوالدين مع المرأة و الرجل في موضوع الطلاق أهل الزوجة خاصة الام تنصح ابنتها بالتحكم في زوجها و تسييره كما شاءت و الا بيت اهلها مفتوح معززة مكرمة ،في المقابل والدة الزوج تخاطب ابنها ارميها و نحظر لك عشرة .

لابد ان نزرع ثقافة جديدة لفتاة اليوم و للشاب أيضا تحمل المعنى الحقيقي للزواج يقوم أساسها على ما أوصانا به ديننا الحنيف و عادتنا القديمة التي كانت تعطي للرجل مكانته الحقيقية و تعلمه المسؤولة و تعلمنا كيف نختار الزوجة أو الزوج و نبتعد عن تقلب موازين اليوم .