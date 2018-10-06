🎊ورشة زواج!! ...الكل معني

حلم كبير

حلم كبير

:: عضو متألق ::
#1
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,032
الإعجابات
11,952
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#1
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حضرت اليوم لكم أيها الشباب أيتها الشابات

ورشة زواج

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قد يبدو العنوان غريبا
لكن سأفسر

الورشة هي مكان التخطيط لكل عمل قبل البدأ فيه

أي مشروع في العالم يلزم له دراسة جدول لينجح ويدر الأرباح في النهاية
هذا لا يختلف فيه إثنان..

والزواج أعظم مشروع في حياة أي انسان ،إن نجح نجحت حياته وإن فشل فشلت حياته
حتى وإن أقر البعض بالعكس :unsure:

فأنا أراه كذلك:)

...

رأينا كيف أن جميع شباب اليوم راح يتعرف على بعض بطرق تختلف عن طرق البارحة إما في الشارع أو عن طريق النت ،وهذا بعد أن ملوا الطريقة القديمة
التي هي

أخطبيلي يا أمي 🤓

لكن لم نرى تحسن في الاوضاع الاسرية بل سجلات الطلاق تكاد تخرج من مكاتب المحامين وتكاد المحاكم تمتليء بهذه القضايا

لنتوقف لحظة !!!!

اليس هؤلاء من تزوجو عن حب وقناعة ؟

أين الخلل إذا ؟

￼.....

واليوم إخوتي أخواتي المتزوجين حديثا والمقبلين على الزواج

وحتى من لم يخطب بعد ولم تخطب بعد معنيين بالأمر

أقدم لكم بين يديكم هذا الموضوع

وفيه :

كيف يختار الرجل شريك حياته ،وكيف تختار المرأة شريك حياتها ؟

كيف يطمئن وتطمئن الى هذه الخطوة ؟
07-05-2015 22-11-19.png

وفيه

كيف يحضران نفسيهما لفترة الخطوبة نفسيا ؟

وكيف يتهيأ كلاهما لدخول شخص جديد حياته ؟
078982e0-aaf5-4d63-b678-320176168988.jpg

وفيه

ما يجب أن يعرفه الرجل عن المرأة ؟

وما يجب أن تعرفه هي عنه ؟

الطلاق- لس حلا.jpg
وفيه
الفترة الأولى من الزواج وهي الأصعب والتي تحدد مصيره ناجح أو فاشل↕️


سنحاول بإذن الله نحن المتزوجون الإجابة على كل تساؤل يخطر ببال أي شاب أو شابة في حدود الإحترام المتبادل طبعا
وهذه دعوة الى الأخوات الفاضلات
@بشرى ملاك ، @sanaya @السلطانة ، @أم منيــــــر ، @زاد الرحيل @دعاء الجنات ...والى كل السيدات اللواتي يرغبن في إدلاء دلوهن والمساعدة في توجيه سليم ومنظم
ودعوة الى الإخوة
@فريد أبوفيصل ، @يونس قاسم ، @الامين محمد ، @جليلوس ، @aljentel ....وكل الاخوة الذين يرغبون في المشاركة ومساعدتنا في ورشة الزواج وإنجاحها على صعيد اللمة بحول الله
أولا
لتجنب الرتابة وإعادة الحديث والشعور بالملل سأتحدث عن كل شيء على حدا
في موضوع مستقل
والذي سيحمل عنوان
الخطوة الاولى من ورشة الزواج
الخطوة الثانية ....
وكذا

ووصولا الى الخطوة الاخيرة من الورشة حيث يكون معالم هذا المشروع قد ظهرت للعيان ،وكل من لديه تساؤل في أي مرحلة من المشروع يكون قد وجد الاجابة بإذن الله ،ووضحت له الصورة

لست متخصصا في علم الزواج ولكنني سأستعين بعلماء متخصصين وإن لزم الأمر أضع مرحلة كاملة من الورشة فيديو فيه متخصص يتحدث عنه لتجنب الملل ،
فجيل اليوم جيل سرعة ،ووجب التماشي مع ذلك
وسأحاول بقدر المستطاع أن أكون حاضرا معكم ما دمت بدأت هذه الورشة بحول الله وقوته
فكونو مجتمعين لنتحدث في الموضوع القادم بإذن الله تعالى
عن أمر مهم وهو اختيار شريك الحياة
أرجو أن يلقى موضوعي الاهتمام من حضراتكم
إحترامي وتقديري
حلم كبير (y)
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب ::
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#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,446
الإعجابات
21,077
النقاط
1,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
صباح الخيرات و المسرات أخي حليم
أعرف أن الجميع سيأتي مسرعا لهته الورشة هههههههه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكيد الزواج أمر كبير و مهم و أحيانا معقد يلزم على المقبل عليه أن يأخذ كل أسباب النجاح
و الإبتعاد عن أسباب الفشل مهما كانت بسيطة
و أهم الطرق هي المشورة و الإستخارة

و حتى المتزوجون يحتاجون إلى النصائح و إلى فتح قلوبهم لبعضهم ليستفيدوا من خبرات بعضهم


أنا مستعد و معاكم في موضوعكم الراقي كالعادة
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
4,266
الإعجابات
7,340
النقاط
1,091
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
أسعد الله صباحك بكل خير
موضوع مهم جدا و فعلا ظاهرة الطلاق أصبحت منتشرة بشكل رهيب و أصبح كلا الطرفين يتقبلها بشكل ،هذا ذكرني بواحدة وجدت في المحكمة قائلة للسائلة بانها اتفقت مع زوجها على الطلاق و كانها تلعب دور في فيلم .
لنعد لورشة الزواج و حتى أكون صريحة انا أراه مكتوب مهما حاولنا ان نقنع أنفسنا بأننا نحن من نختار ،كم من امرأة اختارت رجل غير صالح و رأته في عينها أصلح الرجال و لكن الله كشف لها ذلك قبل الزواج و عوضها برجل صالح حقا ،لكن لا يمكن ان نتقبل أي شخص سيئ السمعة أو خلقه منحل أو عاصي والديه فما يرضي الله و نتقبله و نأمل فيه خيرا.
زواج النت هذا من أسوأ العلاقات لاننا لا نعرف حقيقة الشخص من كلا الطرفين فكل واحد سيظهر الجانب الايجابي المزيف فقط حتى يسقط الطرف في الفخ ،أضافة لتساهل الوالدين مع المرأة و الرجل في موضوع الطلاق أهل الزوجة خاصة الام تنصح ابنتها بالتحكم في زوجها و تسييره كما شاءت و الا بيت اهلها مفتوح معززة مكرمة ،في المقابل والدة الزوج تخاطب ابنها ارميها و نحظر لك عشرة .
لابد ان نزرع ثقافة جديدة لفتاة اليوم و للشاب أيضا تحمل المعنى الحقيقي للزواج يقوم أساسها على ما أوصانا به ديننا الحنيف و عادتنا القديمة التي كانت تعطي للرجل مكانته الحقيقية و تعلمه المسؤولة و تعلمنا كيف نختار الزوجة أو الزوج و نبتعد عن تقلب موازين اليوم .
 
حلم كبير

حلم كبير

:: عضو متألق ::
#4
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,032
الإعجابات
11,952
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#4
قال الامين محمد:
صباح الخيرات و المسرات أخي حليم
أعرف أن الجميع سيأتي مسرعا لهته الورشة هههههههه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أكيد الزواج أمر كبير و مهم و أحيانا معقد يلزم على المقبل عليه أن يأخذ كل أسباب النجاح
و الإبتعاد عن أسباب الفشل مهما كانت بسيطة
و أهم الطرق هي المشورة و الإستخارة

و حتى المتزوجون يحتاجون إلى النصائح و إلى فتح قلوبهم لبعضهم ليستفيدوا من خبرات بعضهم


أنا مستعد و معاكم في موضوعكم الراقي كالعادة
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صباحك سعيد أخي الكريم
أهلا بك وهذا عشمي فيك كنت متأكد أنك ستساعدني وتكون معي
لأنه وبكل بساطة موضوع حساس وفيه عدة اعتبارات ،دينية ،اجتماعية، نفسية وجسدية
وللتطرق الى كل هذه الجوانب في موضوع الزواج توجب علينا أن نتعاون ونصوب المفاهيم الخاطئة ونرسخ المفاهيم الصحيحة
كنت أتحين الفرصة لأضع هذه الورشة هنا واليوم قلت لابد من وضعها والانطلاق فيها بحول الله وقوته الى أن نصل الى آخر مرحلة
شكرا لك جزيل الشكر على تسجيل حضورك وأرجو أن يشارك جميع شباب اللمة كما أشرت هههه
لأنه أمر مهم
رابط الخطوة الاولى وضعته في رد مستقل
بارك الله فيك
إحترامي وتقديري
 
آخر تعديل:
حلم كبير

حلم كبير

:: عضو متألق ::
#5
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,032
الإعجابات
11,952
النقاط
791
العمر
33
محل الإقامة
فرنسا الجزائر وطني
#5
قال زاد الرحيل:
أسعد الله صباحك بكل خير
موضوع مهم جدا و فعلا ظاهرة الطلاق أصبحت منتشرة بشكل رهيب و أصبح كلا الطرفين يتقبلها بشكل ،هذا ذكرني بواحدة وجدت في المحكمة قائلة للسائلة بانها اتفقت مع زوجها على الطلاق و كانها تلعب دور في فيلم .
لنعد لورشة الزواج و حتى أكون صريحة انا أراه مكتوب مهما حاولنا ان نقنع أنفسنا بأننا نحن من نختار ،كم من امرأة اختارت رجل غير صالح و رأته في عينها أصلح الرجال و لكن الله كشف لها ذلك قبل الزواج و عوضها برجل صالح حقا ،لكن لا يمكن ان نتقبل أي شخص سيئ السمعة أو خلقه منحل أو عاصي والديه فما يرضي الله و نتقبله و نأمل فيه خيرا.
زواج النت هذا من أسوأ العلاقات لاننا لا نعرف حقيقة الشخص من كلا الطرفين فكل واحد سيظهر الجانب الايجابي المزيف فقط حتى يسقط الطرف في الفخ ،أضافة لتساهل الوالدين مع المرأة و الرجل في موضوع الطلاق أهل الزوجة خاصة الام تنصح ابنتها بالتحكم في زوجها و تسييره كما شاءت و الا بيت اهلها مفتوح معززة مكرمة ،في المقابل والدة الزوج تخاطب ابنها ارميها و نحظر لك عشرة .
لابد ان نزرع ثقافة جديدة لفتاة اليوم و للشاب أيضا تحمل المعنى الحقيقي للزواج يقوم أساسها على ما أوصانا به ديننا الحنيف و عادتنا القديمة التي كانت تعطي للرجل مكانته الحقيقية و تعلمه المسؤولة و تعلمنا كيف نختار الزوجة أو الزوج و نبتعد عن تقلب موازين اليوم .
إضغط للتوسيع...
صباح الخير سيدتي الفاضلة
اهلا بك وبردك الراقي واضافتك المميزة كعادتك
نعم هو مكتوب من الله هذا لا ينكره عاقل مسلم لكن الله طلب منا أن نستخدم العلم في خدمة حياتنا وتسهيلها ،والرسول عليه الصلاة والسلام كان قدوتنا في ذلك وأعطى أمثلة كثيرة
وبصلاح الاسرة يصلح المجتمع ،إذا وضعنا الامور في نصابها من الاول سيتحسن الامر ،فأن نضع الشخص المناسب في المنصب المناسب فهو سيكون أهلا له ،لكن العكس سيخرب منظومة بأكملها
نحن هنا والمتخصصون قبلنا وفقهم الله لنساعد ولنوجه فحسب والله وحده يعين وهو المستعان
أأكد لك إنه لو طلبت منك فتاة تقدم لها خاطب أن تعطيها نصائح لما بخلت عليها وستدرين عليها بتجاربك وبما تعرفينه لتتجنب الخطأ حتى وإن كنت لا تعرفيها وهذا أصلك الطيب ...
لأننا نحب الخير لبعضنا بالفطرة
أرجو أن تشاركي معنا في الخطوة الاولى للورشة التي وضعتها الان فقط رأيك يهمنا
سأضع الرابط في رد مستقل
إحترامي وتقديري
 
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