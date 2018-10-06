عرض بيع بيع 500 اورو بايسيرا مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
500 ( EUR )
سعر البيع
235 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
4,516
الإعجابات
584
النقاط
171
#1
متوفر عندي 500 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 235 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

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