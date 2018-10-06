سردين في الفرن

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

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كيف حالكم رائدات المطبخ اللماوي

سردين عالسريع
المكونات :

كليو سردين ينظف وينزع منه العمود الفقري
بصل
طماطم
ثوم
فلفل اسود
ملح
كركم
راس الحانوت
زنجبيل
زعتر :love:

في صينية الطبخ : ادهنيها بالزيت حطي فيها شوية بصل مفروم بحيث تكون طبقة رقيقة جدا
حطي السردين عليها ثم دوائر طماطم رقيقة / مش رقيقة بزاف/ - ودوائر البصل وصوص طماطم تكوني جهزتيها وفيها الثوم
رشي الطبق بالتوابل السابقة الذكر وحطيه بالفرن









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