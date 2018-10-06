سردين في الفرن

Soumia hadj mohammed
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المكونات :
كيف حالكم رائدات المطبخ اللماوي
سردين عالسريع
كيف حالكم رائدات المطبخ اللماوي
سردين عالسريع
كليو سردين ينظف وينزع منه العمود الفقري
بصل
طماطم
ثوم
فلفل اسود
ملح
كركم
راس الحانوت
زنجبيل
زعتر
في صينية الطبخ : ادهنيها بالزيت حطي فيها شوية بصل مفروم بحيث تكون طبقة رقيقة جدا
حطي السردين عليها ثم دوائر طماطم رقيقة / مش رقيقة بزاف/ - ودوائر البصل وصوص طماطم تكوني جهزتيها وفيها الثوم
رشي الطبق بالتوابل السابقة الذكر وحطيه بالفرن
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