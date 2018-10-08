فلفلة محشية بالارز والسردين



الحمد لله

كيف حالكم بنات ؟

راني لقيت وحد الحبيبت تع فلفلة خضرا ق صقيورين ( كلماا نقول ق نتفكر صلاح الدين ربي يحفظه )

ها مالا جا في بالي تخربيشة مكونة من زوج الي هي فلفل اخضر محشو بالارز ولاني لا احب كثيرا الارز الا في حالتين الا وهي : يكون بنين او يكون معه السمك

فزدت للوصفة السمك ​

الارز:

كوب أرز

3أكواب ماء

ورقة صغيرة رند

جوزة الطيب

شوية قرفة / اقل من ربع عود /

ملح

زنجبيل

كركم

فلفل احمر حار / مرحي /

ربع مكعب جامبو الدجاج

حبة سردين

نص بصلة صغيـــــــــــــرة

حبة ثوم

شوية زيت

زعتر

في طنجرة نحط الزيت والارز على نار هادية نقلب الارز حتى يتغير لونه من الابيض للشفاف

نصب الماء ونضيف باقي المكونات نغلق الطنجرة ونتركها على نار جد هادئة

بعد 25د نفتح الطنجرة نتفقد الارز ونرش عليه شوي زعتر

ملاحظة : بعض المرات يكون مازال ماطاب ويكون باقي فيه الماء ---- رجعيه فوق النار

احيانا يكون نشف من الماء ومزال ناقصه شووووية طياب ------غطيه وخلي البخار تعه يولي عليه بعدها اتفقديه واذا كان مزال ناقض طياب غلي شوية ماء ورشيه واغلقي الطنجرة

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السردين :

نظفيه وانزعي منه العمود الفقري ثم حاولي انك تسلخيه كانك تقشريه بالسكين يولي كي شغل مرحي

في مقلاة ضعي ملعة زيت على نار هادية وحبة ثوم مفروم والسمك وشوية ملح وغطيها ومرة مرة حركيها

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صلصة الطماطم :

في نفس المقلاة لي عملتي فيها السردين بعدما تنزعي منها السمك ، حطي شوي زيت ، ثوم وخليه يتقلى ثم ملعقتين ونص طماطم مصبرة وخليها تتقلى على نار هادية

ثم ظيفي حبتين طماطم مهروسة وفيها كاستين من الماء شوية فلفل حار ، ملح وخليها تطيب

-- أنا قسمتها الى قسمين ، احدهما الي هو بنسبة ثلثين بقوام شوبا مايه الي ستعملتو في البلا ، وما تبقى يكون شويا عاقد حطيتو فوق الفلافل المحشية -

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فلفل أخصر حلو :



نظفته ونشفته ودهنته بالزيت ثم حطيته بالفرن ينشوي بخيث اني اقدر انزع منه القشرة ثم قمت بحشوها بالارز ثم السردين ثم الازر و حطيتهمفي الصينية وحطيت عليهم صلصلة الطماطم الخاثرة

وما تبقى لي من الارز والسمك حطيتهم على جنب بالصينية

المذاق رائع وعائلتي عجبهم