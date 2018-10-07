99 مذكرة تخرج في التسويق للتحميل

youness choudar
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اقدم لكم مجموعة متنوعة من مذكرات التخرج في تخصص التسويق جاهزة للتحميل بروابط مباشرة
في مختلف فروع التسويق مقدمة من مدونة اليك معلومة "سلوك المستهلك، المزيج التسويقي، النظام التسويقي، التجارة الدولية، دراسات حالة، اتخاذ القرار،المنتج الجديد، اليقضة التكنلوجية التسويق الاكتروني،التسويق الاستراتجي، تسويق الخدمات، بنوك.."
الرابط: مذكرات في التسويق pdf
في مختلف فروع التسويق مقدمة من مدونة اليك معلومة "سلوك المستهلك، المزيج التسويقي، النظام التسويقي، التجارة الدولية، دراسات حالة، اتخاذ القرار،المنتج الجديد، اليقضة التكنلوجية التسويق الاكتروني،التسويق الاستراتجي، تسويق الخدمات، بنوك.."
الرابط: مذكرات في التسويق pdf