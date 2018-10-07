عرض بيع بيع مبلغ 399 أورو بايسيرا مقابل 233 دج

بيانات المعاملة المالية
البائع
saddek06000
المبلغ
399 ( EUR )
سعر البيع
233 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
saddek06000

saddek06000

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 ماي 2015
المشاركات
1,168
الإعجابات
83
النقاط
537
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 399 أورو بايسيرا مقابل 233دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
أقل مبلغ للبيع 20 أورو
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
hh.PNG
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,073
الإعجابات
2,705
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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