kacimo samy
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 444
- الإعجابات
- 275
- النقاط
- 13
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 100 أورو بايسيرا مقابل 233دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر مبلغ 100 أورو بايسيرا مقابل 233دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
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