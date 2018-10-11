أنا طالب في السنة الثانية ماستر في تسيير المؤسسات في صدد تحضير لمذكرة تخرج تتناول موضوع: "العوامل المؤثرة على استخدام نظم المعلومات" وعليه يلزمني ملئ هذا الاستبيان لإتمام دراستي الميدانية

المرجو من الأعضاء والمشاركين إذ أمكن ملئ الاستبيان شكرا على كل رد كل مشاركة كل تفعيل أو نشر​

السلام عليكمالرابط إضغط : استبيان لمذكرة تخرج الرابط إضغط : استبيان لمذكرة تخرج شكراً لمن ساعدنا في إنجــاح هــذه الدراسة ونشكرا أيضا منتدى على الفضاء