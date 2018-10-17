عرض بيع بيع 30 اورو بايسيرا مقابل ccp

بيانات المعاملة المالية
البائع
mustapha_ss
المبلغ
30 ( EUR )
سعر البيع
233 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
mustapha_ss

mustapha_ss

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
1 أوت 2015
المشاركات
253
الإعجابات
29
النقاط
507
محل الإقامة
الجزائر
#1
متوفر عندي 30 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 233 دج

المبلغ يباع دفعة واحدة كامل مبلغ 6990دج

العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
 

المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,508
الإعجابات
2,733
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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