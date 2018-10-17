mustapha_ss
:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 1 أوت 2015
- المشاركات
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- الإعجابات
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- النقاط
- 507
- محل الإقامة
- الجزائر
متوفر عندي 30 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 233 دج
المبلغ يباع دفعة واحدة كامل مبلغ 6990دج
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
السعر: 1 اورو= 233 دج
المبلغ يباع دفعة واحدة كامل مبلغ 6990دج
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
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