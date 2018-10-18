بحث حول التسويق الشبكي التسويق الهرمي

youness choudar

youness choudar

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#1
إنضم
7 أكتوبر 2018
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مقدم لكم من اليك معلومة بحث شامل حول التسويق الشبكي والذي يجيبك على العديد من الاسئلة
تعريف التسويق الشبكي ؟
علاقة التسويق الشبكي بالتسويق المباشر؟
هل هناك فرق بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؟
ما موقف الخبراء الاقتصاديين من هذا النوع من التسويق الذي نشأ بينهم؟
أين هو موضع السلعة في هذا التسويق؟
هل من مخرج لإزالة الشبهات القائمة حول أنظمة التسويق الشبكي؟
رابط الموضوع بحث حول التسويق الشبكي
 
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