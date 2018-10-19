تطورات جديدة في قضية خاشقجي: تشكيك أوروبي وأمريكي في تسجيلات مقتله

choayb1987
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 4 ماي 2018
- المشاركات
- 948
- الإعجابات
- 737
- النقاط
- 471
- محل الإقامة
- algerie
- الجنس
- ذكر
تطورات جديدة تشهدها قضية الصحفي السعودي المُختفي جمال خاشقجي، مع تشكيك مصادر أمنية أوروبية وأمريكية في رواية تركيا بامتلاكها تسجيلات صوتية أو مُصوّرة توثّق مقتل خاشقجي بمقر قنصلية بلاده في إسطنبول.
ونقلت وكالة رويترز عن 7 مصادر أمنية أوروبية وأمريكية -لم تُسمهم- إن تركيا لم تُسلّم واشنطن تسجيلات صوتية أو مُصوّرة تزعم أنقرة أنها حصلت عليها، وتروّج إلى أن خاشقجي تعرّض لتعذيب أفضى إلى وفاته بمقر قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد ذهابه إليها في 2 أكتوبر لاستخراج بعض الأوراق الرسمية.
وأضافت المصادر أنه "بعد نحو أسبوعين على اختفاء خاشقجي، جمعت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعض المعلومات من خلال مصادرها ووسائلها الخاصة التي تؤكد جزئيًا تقارير إخبارية تستند إلى تسريبات لتسجيلات صوتية، تردد تركيا حصولها عليها بشأن زيارة خاشقجي إلى مبنى القنصلية".
كانت وسائل إعلام تركية، بينها صحيفتا "صباح" و"يني شفق"، زعمت امتلاكها تسجيلات صوتية ومُصوّرة تزعم توثيق تعذيب وتقطيع أوصال خاشقجي أثناء استجوابه بمقرّ القنصلية السعودية بإسطنبول.
وتعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية وأنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، لكن الرياض تنفي ذلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله إيّاها.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلت رويترز عن مصادر تركية -لم تكشف هويّتها- أن السلطات تملك "تسجيلًا صوتيًا" يشير إلى أن خاشقجي قُتِل داخل القنصلية وأنها تُطلِع دولا منها السعودية والولايات المتحدة عليه.
غير أن مُراسل "الصباح" التركية لدى واشنطن، أكّد أن الصحيفة ليس لديها أية تسجيلات كما تدّعي.
وكتب راغب سويلو في تغريدة قبل يومين عبر تويتر: "صحيفة صباح التركية لا تملك تسجيلًا صوتيًا لمقتل خاشقجي. وتم إخباري بأن هذه المزاعم عارية عن الصحة".
ونقلت وكالة رويترز عن 7 مصادر أمنية أوروبية وأمريكية -لم تُسمهم- إن تركيا لم تُسلّم واشنطن تسجيلات صوتية أو مُصوّرة تزعم أنقرة أنها حصلت عليها، وتروّج إلى أن خاشقجي تعرّض لتعذيب أفضى إلى وفاته بمقر قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد ذهابه إليها في 2 أكتوبر لاستخراج بعض الأوراق الرسمية.
وأضافت المصادر أنه "بعد نحو أسبوعين على اختفاء خاشقجي، جمعت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعض المعلومات من خلال مصادرها ووسائلها الخاصة التي تؤكد جزئيًا تقارير إخبارية تستند إلى تسريبات لتسجيلات صوتية، تردد تركيا حصولها عليها بشأن زيارة خاشقجي إلى مبنى القنصلية".
كانت وسائل إعلام تركية، بينها صحيفتا "صباح" و"يني شفق"، زعمت امتلاكها تسجيلات صوتية ومُصوّرة تزعم توثيق تعذيب وتقطيع أوصال خاشقجي أثناء استجوابه بمقرّ القنصلية السعودية بإسطنبول.
وتعتقد أنقرة أن خاشقجي لم يغادر مبنى القنصلية وأنه رُبما قُتِل فيها ونُقِلت جثته خارج المبنى، لكن الرياض تنفي ذلك وتؤكّد أنه غادرها بعد فترة وجيزة من دخوله إيّاها.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلت رويترز عن مصادر تركية -لم تكشف هويّتها- أن السلطات تملك "تسجيلًا صوتيًا" يشير إلى أن خاشقجي قُتِل داخل القنصلية وأنها تُطلِع دولا منها السعودية والولايات المتحدة عليه.
غير أن مُراسل "الصباح" التركية لدى واشنطن، أكّد أن الصحيفة ليس لديها أية تسجيلات كما تدّعي.
وكتب راغب سويلو في تغريدة قبل يومين عبر تويتر: "صحيفة صباح التركية لا تملك تسجيلًا صوتيًا لمقتل خاشقجي. وتم إخباري بأن هذه المزاعم عارية عن الصحة".