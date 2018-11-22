أنقرة تطالب بتعاون دولي لتحقيق العدالة في جريمة مقتل خاشقجي

ڄۚــۏڪــﯡڧ
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 1 مارس 2017
- المشاركات
- 559
- الإعجابات
- 538
- النقاط
- 31
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله
في خبر جديد عن قضية مقتل خاشقجي
كما يلي 👇
شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضرورة تحقيق العدالة في جريمة مقتل خاشقجي، مطالبا العالم بالتعاون.
وذكّر أوغلو بأن تركيا أنجزت تحقيقا شفافا في ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في الـ2 من أكتوبر 2018.
من جهتها، أكدت موغيريني أن كل "المسؤولين فعليا" عن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي يجب أن يحاسبوا.
وقالت: "هؤلاء المسؤولين فعليا عن هذه الجريمة الرهيبة يجب أن يحاسبوا" ودعت إلى "تحقيق شفاف بالكامل ويحظى بالمصداقية".
وتابعت: "كنا على الدوام ضد تطبيق عقوبة الإعدام مثلا... لكننا نتوقع تحقيقا كاملا وشفافا وعادلا بما يتماشى مع مبادئنا وقيمنا وممارسات أنظمتنا القضائية".
إلى ذلك، صرح أوغلو بأن بلاده تنتظر من دول الاتحاد مزيدا من الدعم لكفاح أنقرة ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا وأوروبا، تعرضتا خلال الأعوام الماضية لهجمات إرهابية.
واعتبر أن تعاون أنقرة والاتحاد الأوروبي في مكافحة المقاتلين الأجانب والعوامل التي تغذي الإرهاب في المنطقة، سيكون لصالح الطرفين.
وقال: "من العبث قيام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن أشخاص حاولوا الإطاحة بالحكومة المنتخبة في تركيا، ووصفهم بأنهم منظمة مدنية"، في إشارة إلى أعضاء منظمة "فتح الله غولن.
وأشار إلى أن العراقيل السياسية التي توضع أمام محاولات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تعرقل نمو الاتحاد ورخاءه واستقراره السياسي
أليكم 👈👈 الفيديو
تحياتي ✊
في خبر جديد عن قضية مقتل خاشقجي
كما يلي 👇
شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع مفوضة الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على ضرورة تحقيق العدالة في جريمة مقتل خاشقجي، مطالبا العالم بالتعاون.
وذكّر أوغلو بأن تركيا أنجزت تحقيقا شفافا في ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في الـ2 من أكتوبر 2018.
من جهتها، أكدت موغيريني أن كل "المسؤولين فعليا" عن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي يجب أن يحاسبوا.
وقالت: "هؤلاء المسؤولين فعليا عن هذه الجريمة الرهيبة يجب أن يحاسبوا" ودعت إلى "تحقيق شفاف بالكامل ويحظى بالمصداقية".
وتابعت: "كنا على الدوام ضد تطبيق عقوبة الإعدام مثلا... لكننا نتوقع تحقيقا كاملا وشفافا وعادلا بما يتماشى مع مبادئنا وقيمنا وممارسات أنظمتنا القضائية".
إلى ذلك، صرح أوغلو بأن بلاده تنتظر من دول الاتحاد مزيدا من الدعم لكفاح أنقرة ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا وأوروبا، تعرضتا خلال الأعوام الماضية لهجمات إرهابية.
واعتبر أن تعاون أنقرة والاتحاد الأوروبي في مكافحة المقاتلين الأجانب والعوامل التي تغذي الإرهاب في المنطقة، سيكون لصالح الطرفين.
وقال: "من العبث قيام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن أشخاص حاولوا الإطاحة بالحكومة المنتخبة في تركيا، ووصفهم بأنهم منظمة مدنية"، في إشارة إلى أعضاء منظمة "فتح الله غولن.
وأشار إلى أن العراقيل السياسية التي توضع أمام محاولات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تعرقل نمو الاتحاد ورخاءه واستقراره السياسي
أليكم 👈👈 الفيديو
تحياتي ✊