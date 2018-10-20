عرض بيع بيع مبلغ 299€ NETELLER مقابل CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
MESSI23000
المبلغ
299 ( EUR )
سعر البيع
223 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
نتلر - Neteller
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
4,618
الإعجابات
596
النقاط
171
#1
متوفر عندي 299 اورو NETELLER للبيع مقابل التحويل في CCP فقط

السعر: 1 اورو= 223 دج

الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا

العمولة علي شاري

للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفقات
 

المرفقات

Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,514
الإعجابات
2,742
النقاط
1,001
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
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