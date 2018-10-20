🔶🔸القبر 🔸🔶



القبر...ماذا تعرف عنه؟!!

الكثير من الناس لا يعرف عن حقيقة القبر إلا أنه مجرد حفرة!!

والحقيقة أكبر من ذلك بكثير!!

هل تستطيع أن تنام في غرفة كبيرة وأنت مربوط اليدين ومغمض العينين ؟!!



هل تستطيع أن تنام في غرفة وفيها فأر أو ثعبان؟!!

هل تستطيع أن تنام على جنب واحد لمدة ساعة واحدة؟!!

طبعا لا تستطيع ذلك!!فكيف حالك عندما تدخل القبر وأنت وحيد وعاري ومقيد اليدين والقدمين؟!!

هل تستطيع أن تضع وسادة على وجهك لمدة خمس دقائق؟!!هل تستطيع أن تنام في غرفة وفيها فأر أو ثعبان؟!!هل تستطيع أن تنام على جنب واحد لمدة ساعة واحدة؟!!طبعا لا تستطيع ذلك!!فكيف حالك عندما تدخل القبر وأنت وحيد وعاري ومقيد اليدين والقدمين؟!!



كيف حالك عندما تسمع ولا تستطيع الكلام؟!!ويضيق حالك ولا تستطيع الكلام؟!!وتكون وحيدا ولا أحد يرد عليك السلام؟!!

كيف يكون حالك عندما تجد الحجارة تحيط بك من كل جانب؟!!كيف حالك عندما تسمع ولا تستطيع الكلام؟!!ويضيق حالك ولا تستطيع الكلام؟!!وتكون وحيدا ولا أحد يرد عليك السلام؟!!



إذا تريد أن تعرف حقيقة الأهوال المرعبة التي يعانيها الأموات في القبور...فقط أرقد ليلة واحدة في المقبرة!!

وانظر لنفسك في الصباح !!!

إذا ضيعت ألف ريال ..تندم عليه ندما شديدا..خاصة إذا كنت في أشد الحاجة إليه!!فكيف يكون الندم والحسرة وأنت في القبر؟!!إذا تريد أن تعرف حقيقة الأهوال المرعبة التي يعانيها الأموات في القبور...فقط أرقد ليلة واحدة في المقبرة!!وانظر لنفسك في الصباح !!!



نحن حقا غافلون!!!

نحن حقا مفرطون وعصاة!!

والله الذي لا إله إلا هو..لنندم كل دقيقة وساعة..

ورب البيت الحرام لنندم على كل كلمة وحرف غير ذكر الله!!

ستجد نفسك شديد التعب جدا...وسترى في نومك الكوابيس المرعبة إذا أستطعت النوم أصلا!!نحن حقا غافلون!!!نحن حقا مفرطون وعصاة!!والله الذي لا إله إلا هو..لنندم كل دقيقة وساعة..ورب البيت الحرام لنندم على كل كلمة وحرف غير ذكر الله!!



الأرض:-أن اليوم تمشي على ظهري وغدا في بطني!!

*النعش:-أنت اليوم تحمل غيرك..وغدا غيرك سيحملك!!

*ملك الموت:-يتطلع لك عند كل روح يقبضها من حولك ويقول لك:-أنت التالي!!

*القبر:-يقول لك لا تصلح بيتك في الدنيا...بل أصلحني فأنا بيتك ومأواك!!

الأرض التي تمشي عليها والنعش والموت وغيرها تناديك وتقول لك:-الأرض:-أن اليوم تمشي على ظهري وغدا في بطني!!*النعش:-أنت اليوم تحمل غيرك..وغدا غيرك سيحملك!!*ملك الموت:-يتطلع لك عند كل روح يقبضها من حولك ويقول لك:-أنت التالي!!*القبر:-يقول لك لا تصلح بيتك في الدنيا...بل أصلحني فأنا بيتك ومأواك!!



الخطر كبير..وكبير جدا..والأدهى والأمر أننا نعرف ولا نعمل!!

ونرى الناس يموتون ولا نعتبر!!

ونرى الأحباب والأصحاب يرحلون ولا نستعد!!

جهل عظيم وخطر جسيم..نحن عنه غافلون!!

نحن نعيش في قبر كبير إسمه(الدنيا)..ضاقت علينا رغم سعتها!!

وتكدرت أحوالنا فيها رغم حلاوتها!!

كأنها تقول لنا:-

أحبتي وإخواني:-الخطر كبير..وكبير جدا..والأدهى والأمر أننا نعرف ولا نعمل!!ونرى الناس يموتون ولا نعتبر!!ونرى الأحباب والأصحاب يرحلون ولا نستعد!!جهل عظيم وخطر جسيم..نحن عنه غافلون!!نحن نعيش في قبر كبير إسمه(الدنيا)..ضاقت علينا رغم سعتها!!وتكدرت أحوالنا فيها رغم حلاوتها!!كأنها تقول لنا:-