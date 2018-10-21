تحميل فوتوشوب cc اخر اصدار

برامج دوت نت
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يعمل برنامج Adobe Photoshop CC على تسريع مسارك من الخيال إلى الصور. يعتبر المعيار الاحترافي مثاليًا للمصورين ومصممي الرسومات ومصممي الويب ، حيث يوفر ميزات جديدة مثل محاذاة الطبقات التلقائية والمزج الذي يتيح التركيب المتطور.
تعزز الفلاتر الحية مجموعة أدوات التحرير الشاملة وغير المدمرة لزيادة المرونة. والواجهة المبسطة وأدوات توفير الوقت الجديدة تجعل تدفق عملك أسرع.
يوفر برنامج فوتوشوب cc جميع الميزات في Photoshop ، بالإضافة إلى ميزات جديدة للعمل مع الصور ثلاثية الأبعاد ، والمحتوى القائم على الحركة ، وتحليل الصور المتقدمة.
إذا كنت تعمل في الأفلام أو الفيديو أو الوسائط المتعددة أو 3D أو الهندسة المعمارية أو التصنيع أو الهندسة أو الطب أو العلوم ، فإن برنامج فوتوشوب cc مناسب لك.
يوفر برنامج Adobe Photoshop CC 2018 المزيد من الحرية والسرعة والقوة لجعل الصور المذهلة حقيقة. ستحصل على العشرات من الميزات الجديدة والمعاد اختراعها ، بما في ذلك أداة الشحذ الأكثر تقدمًا المتوفرة.
استخدم Smart Sharpen الجديد كليًا لإبراز التفاصيل. تحويل اللقطات منخفضة الدقة إلى صور كبيرة عالية الدقة. احصل على جميع أدوات التحليل والتحليل ثلاثي الأبعاد المتقدمة التي كانت متوفرة سابقًا فقط في Adobe Photoshop CC .
استعد بسرعة الحدة إلى الصور غير الواضحة بسبب حركة الكاميرا ، سواء كان الضبابية ناجمة عن سرعة مصراع بطيئة أو طول بؤري طويل. مع تقليل اهتزاز الكاميرا ، يمكنك جعل لقطاتك ثابتة – حتى إذا لم تكن يديك.
مميزات برنامج الفوتوشوب
ميزات جديدة ، تجربة مستخدم سلسة ، وتحسين الوصول إلى قوة منقطعة النظير عند تحميل برنامج فوتوشوب
واجهة مستخدم أكثر سهولة وميزات تحرير جديدة تمكّنك من التحكم ، بما في ذلك لوحات معايرة جديدة
مقياس إدراك المحتوى – المزج التلقائي المتطور الذي يوسع عمق المجال ، والتحرير والتجميع مع أدوات تصحيح الألوان المعاد هندستها
تحسينات كبيرة في الإنتاجية توفر مرونة أكبر وتمكنك من الاستفادة من قوة معالجات الرسومات الأسرع في الوقت الحالي
اختراق إمكانيات التحرير والتحرير ثلاثية الأبعاد وتحسين أدوات التحكم في الفيديو لتوسيع خياراتك الإبداعية بشكل كبير
تحليل شامل للصورة باستخدام أدوات قياس وعدد محسنة ، بالإضافة إلى دعم لصور DICOM وروتين معالجة MATLAB
تحميل البرنامج
من هنا
تعزز الفلاتر الحية مجموعة أدوات التحرير الشاملة وغير المدمرة لزيادة المرونة. والواجهة المبسطة وأدوات توفير الوقت الجديدة تجعل تدفق عملك أسرع.
يوفر برنامج فوتوشوب cc جميع الميزات في Photoshop ، بالإضافة إلى ميزات جديدة للعمل مع الصور ثلاثية الأبعاد ، والمحتوى القائم على الحركة ، وتحليل الصور المتقدمة.
إذا كنت تعمل في الأفلام أو الفيديو أو الوسائط المتعددة أو 3D أو الهندسة المعمارية أو التصنيع أو الهندسة أو الطب أو العلوم ، فإن برنامج فوتوشوب cc مناسب لك.
يوفر برنامج Adobe Photoshop CC 2018 المزيد من الحرية والسرعة والقوة لجعل الصور المذهلة حقيقة. ستحصل على العشرات من الميزات الجديدة والمعاد اختراعها ، بما في ذلك أداة الشحذ الأكثر تقدمًا المتوفرة.
استخدم Smart Sharpen الجديد كليًا لإبراز التفاصيل. تحويل اللقطات منخفضة الدقة إلى صور كبيرة عالية الدقة. احصل على جميع أدوات التحليل والتحليل ثلاثي الأبعاد المتقدمة التي كانت متوفرة سابقًا فقط في Adobe Photoshop CC .
استعد بسرعة الحدة إلى الصور غير الواضحة بسبب حركة الكاميرا ، سواء كان الضبابية ناجمة عن سرعة مصراع بطيئة أو طول بؤري طويل. مع تقليل اهتزاز الكاميرا ، يمكنك جعل لقطاتك ثابتة – حتى إذا لم تكن يديك.
مميزات برنامج الفوتوشوب
ميزات جديدة ، تجربة مستخدم سلسة ، وتحسين الوصول إلى قوة منقطعة النظير عند تحميل برنامج فوتوشوب
واجهة مستخدم أكثر سهولة وميزات تحرير جديدة تمكّنك من التحكم ، بما في ذلك لوحات معايرة جديدة
مقياس إدراك المحتوى – المزج التلقائي المتطور الذي يوسع عمق المجال ، والتحرير والتجميع مع أدوات تصحيح الألوان المعاد هندستها
تحسينات كبيرة في الإنتاجية توفر مرونة أكبر وتمكنك من الاستفادة من قوة معالجات الرسومات الأسرع في الوقت الحالي
اختراق إمكانيات التحرير والتحرير ثلاثية الأبعاد وتحسين أدوات التحكم في الفيديو لتوسيع خياراتك الإبداعية بشكل كبير
تحليل شامل للصورة باستخدام أدوات قياس وعدد محسنة ، بالإضافة إلى دعم لصور DICOM وروتين معالجة MATLAB
تحميل البرنامج
من هنا