عرض مُلغى بيع 450 دولار بايونير مقابل 195 دج ccp

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
بيانات المعاملة المالية
البائع
موسى87
المبلغ
450 ( USD )
سعر البيع
195 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
موسى87

موسى87

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
77
الإعجابات
8
النقاط
3
محل الإقامة
عين وسارة ولاية الجلفة
#1
لسلام عليكم,

متوفر للبيع 500 دولار بايونير و الرجاء التأكد من أن حسابكم يستقبل الأموال.

سعر البيع 195 دج للدولار الواحد

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

يُرجى من الشّاري رفع صورة عن وصل الدّفع مكتوب عليها بخطّ اليد:

قيمة المبلغ
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اسم المنتدى

إيميل الإستقبال

تاريخ الدفع

يتم التحويل بعد التأكد من وصول المبلغ عبر الموقع الالكتروني للبريد بعد منتصف الليل من يوم الارسال

مدة الحجز 24 ساعة

المصدر: أعمال حرة

العمولة: 00%

شكرا
 

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,106
الإعجابات
2,769
النقاط
171
الجنس
ذكر
#3
تم غلق الموضوع
السبب: البائع لم يكمل خطوات الإعتماد الجديدة
لا يمكنكم فتح عروض البيع الى غاية الانتهاء من كل المراحل و يتم قبول ملفكم
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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