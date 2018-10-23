عرض بيع متوفر 17.20 دولار بايبال مقابل 190 دج CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
choayb1987
المبلغ
17.2 ( USD )
سعر البيع
190 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
باي بال - PayPal
C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
964
الإعجابات
747
النقاط
471
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#1
17.20 دولار بايبال مقابل 190 دج CCP
السعر: 1 دولار= 190دج

المبلغ يباع دفعة واحدة

العمولة على المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك ارسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ​
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,110
الإعجابات
2,771
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
964
الإعجابات
747
النقاط
471
محل الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#3
قال 4algeria.com:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
إضغط للتوسيع...
شكرا على الموافقة
 
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