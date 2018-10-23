choayb1987
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 4 ماي 2018
- المشاركات
- 964
- الإعجابات
- 747
- النقاط
- 471
- محل الإقامة
- algerie
- الجنس
- ذكر
17.20 دولار بايبال مقابل 190 دج CCP
السعر: 1 دولار= 190دج
المبلغ يباع دفعة واحدة
العمولة على المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
السعر: 1 دولار= 190دج
المبلغ يباع دفعة واحدة
العمولة على المشتري
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
المرفقات
-
171.2 KB المشاهدات: 2
-
72.1 KB المشاهدات: 2