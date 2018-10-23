MESSI23000
:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 4,653
- الإعجابات
- 603
- النقاط
- 171
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 196دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /
تقييم بيتكوين حسب منصات POLONEIX + BINANCE + BITTREX فقط
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 196دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /
تقييم بيتكوين حسب منصات POLONEIX + BINANCE + BITTREX فقط
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
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