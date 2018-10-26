مشكلتي مع زوجتي ٢

السلام عليكم وربي يباركلكم و يهنيكم

هل كل واحد يكون متغاضي علي زوجتو و يتجاوز الاومور و عايش معاها رغم انو يشوف فيها امور بزاف ما تعجبوش و اوقات يشتكي و معضم الاوقات لا و احتار في حياتو و اصبح عايش باش يتجنب المشاكل

بالرغم من انو يقولو بالي في الحياة الزوجية عندما يكون مشكل لازم الزوجين كل واحد يحاول يتجاوز لكن انا وليت نشوف في روحي كانو الزواج عبئ و انو زوجتي مع علم الناس لي قرات المضوع الاول فهمت هدا الامر كضعف مني و راحت تتمادي و لكن حبيت نطرح سؤال في موضوع حساس شويا

انو مع علم الجميع الراجل عندما يكون مقلق او غاضب عليها هذا الشي يخليها يبتعد عليها و هذا ياثر علي العلاقة الحميمة بالسلب مما حسب ما فهمت انو المراة هدا الشئ ينرفزها و وترها بزاف

مع العلم انو شرعا الرجل يقدر يبعد زوجتو تاديبا لها و يقدر يروح هدا الشي لشهور

فما بالك اسبوعين لو كان هدا الشي فيه الضرر ما يتذكرش في القران الكريم و انو هدا الشي مسببلي مشاكل بزاف و اوقات الزوجة تتذمر من هذا الشي مع العلم انو انا دايما نفهمها انو تصرفاتها هي السبب

مع كل احترامي و تقديري في انتضار آًراكم القيمة و اسمحولي دخلت موضوع حساس و لكن لا حياء في الدين