مشكلتي مع زوجتي

السلام عليكم و رحمة الله

انا جديد معكم في المنتدي تحياتي لكل الأعضاء اما بعد

انا متزوج منذ 5 سنوات عندي اولادالحمد للله اعمل مهندس في شركة مكتفي والحمد للله زوجتي اخترتها علي أساس الدين و هي تحبّني و احبها

اول عام بينتنا كان هادي و منسجم بعد الحمل و فترت الولادة بدأت طباع زوجتي تتغير فأصبحت تختلق المشاكل و تكابر و تغير بغيرة لا معني لها فبدأت المشاكل بينا ووجدت انها بذيئة السان تحدثت معها كثيرا و أردت تقويمها و إفهامها ان هذا عيب مع العلم ان زوجتي جامعية و تعمل ازداد هذا الشئ مما اصبح يقلقني لم أكلمها قاطعتها شرعا ضربتها عبثا دون نتيجة علي العكس كلما فعلت شيئا زادت من الأفعال التي اكرهها عمدا كلمت أمها اخوتها عبثا و لولا الولاد اطلقتها و ما راد الطين بلة أمها عندما نتشاجر وتذهب عندها تؤلبها و لا تعقلها و ذات مرة كبرت بيناتنا و كنت ساطلقها و أخذت وقتاافكر فيه حتي لا اظلمها أردت الرجوع لأبية رفضت فتدخلت أمي أرجعتها و لكن لم احدثها عند رجوعها للبيت (كلما تشاجرنا تدخل في حالة هستيريا من البكاء و تكسير الأشياء و الشتم) ذات يوم طلبت مني اخذها للطبيب النفسي ظننتها مقلب ولكن اصرت و ذهبت معها و اكتشفت انها مريضة بمرض يصيب النساء بعد الحمل فأصبحت تعالج و انا بجانبها اساندها تحسنت قليلا و لكن الخطوط العريضة مازالت

طولت عليكم سامحوني قلبي معمر ما حكيت لحتا واحد هدي لحكاية حسّيت روحي راح تنفلق قلت تفاجئ مع خلوتي و خواتاتي

منذ عام كرهتها وليت عايش معاها نفاق ع وج الولاد و نسايس فيها المشكل أني قنعت روحي بلي هدا مكتوب رضيت و لكن وليت نشوف البرا خفت نطيح ف الحرام و انا نخاف من ربي