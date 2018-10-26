احكي ماتخليهاش في قلبك

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Mi_Do

Mi_Do

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#1
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1 ماي 2018
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محل الإقامة
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الجنس
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#1
( السلام عليكم ورحمة الله )


احكي ماتخليهاش في قلبك


التعبير عن حالتنا النفسية ماشي لازم تكون غير عن طريق


الكلام و التعبير المطول


ممكن يكون البوح بيها عن طريق رسم او بيت شعري او


خاطرة او ......


اليوم رايحين نعبرو على حالتنا النفسية و احساسنا عن


طريق صورة معبرة نخليوها هيا لي تتكلم في بلاصتنا


احكي نتا عبر ماتخليهاش في قلبك
 
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