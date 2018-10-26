Mi_Do
:: عضو منتسِب ::
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( السلام عليكم ورحمة الله )
احكي ماتخليهاش في قلبك
التعبير عن حالتنا النفسية ماشي لازم تكون غير عن طريق
الكلام و التعبير المطول
ممكن يكون البوح بيها عن طريق رسم او بيت شعري او
خاطرة او ......
اليوم رايحين نعبرو على حالتنا النفسية و احساسنا عن
طريق صورة معبرة نخليوها هيا لي تتكلم في بلاصتنا
احكي نتا عبر ماتخليهاش في قلبك
احكي ماتخليهاش في قلبك
التعبير عن حالتنا النفسية ماشي لازم تكون غير عن طريق
الكلام و التعبير المطول
ممكن يكون البوح بيها عن طريق رسم او بيت شعري او
خاطرة او ......
اليوم رايحين نعبرو على حالتنا النفسية و احساسنا عن
طريق صورة معبرة نخليوها هيا لي تتكلم في بلاصتنا
احكي نتا عبر ماتخليهاش في قلبك