( السلام عليكم ورحمة الله )





احكي ماتخليهاش في قلبك





التعبير عن حالتنا النفسية ماشي لازم تكون غير عن طريق





الكلام و التعبير المطول





ممكن يكون البوح بيها عن طريق رسم او بيت شعري او





خاطرة او ......





اليوم رايحين نعبرو على حالتنا النفسية و احساسنا عن





طريق صورة معبرة نخليوها هيا لي تتكلم في بلاصتنا





احكي نتا عبر ماتخليهاش في قلبك ​