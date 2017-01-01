غيّر لون عيونك وملامحك بسماع الموسيقى فقط

"غير لون عينيك للاخضر بطريقة بسيطة"

"وانا والله ولاو عينييا خضر"

"والديا ماعرفونيش في الدار عينيا كانو زيتونات كحل ولاو بلون العسل ورايحين يوليو زيتون خضر عن قريب"

"خرجولي خطوط صفر في عينيا هل راني في الطريق الصحيح؟"

هيا حكمني الفضول وليت حطيتو واشوا مانريسكيش انا فيديو فيه 9 دقايق هيا درتلو pause وقلت نقرا لي كومونتار(لازم نعرف العدو تاعي قبل مانواجهو) نلقى في الغاشي يتعايطولاخرولاخر زعما في بداية التطبيق قالهموالغاشي يجاوب هيه راك صحيح ومعناها رايحين يوليو خضر وصاحب القناة يشجع فيهمانا مافهمت والو حتى توسوست هيا قريت اكثر (ضيعت وقت في لي كومونتار كتر على الفيديو هههه) المهم فهمت بلي الفيديو هادا كلي يتحدث مع العقل الباطن تاع الانسان ويوهمو بلي عينيه خضرولازم نتا تصدق بلي رايحين عينيك يوليو خضر