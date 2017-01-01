غيّر لون عيونك وملامحك بسماع الموسيقى فقط

السلااااام عليكم ناس اللمة الكرام واسعد الله أوقاتكم صباحكم / مساؤكم سعيد إن شاء الله احوالكم بخير؟ لي مريض ربي يشفيه ان شاء الله ولي عندو مشاكل ربي يفرج عليه ولي عندو امتحان ربي ينجحو ولي رايح ولا رايحة تتزوج ربي يسهلكم ويوفقكم لكل خير ان شاء الله المهم انا مريضة وطايرة غير شفت النور شوي جيت طول كتبت موضوع ههه وناوية ندير دورة على المواضيع لا كتب ربي خاطر راني مقصرة معاهم للاسف فسامحوني المهم بعودة لموضوعنا علابالي حسب العنوان في بالكم حليت صالون تجميل درك البنات كامل يجيو يجريو هههه لي رايحة تتزوج غير تحكم بلاصة خاطر عندي طريقة تغيرلك لون عينيك بدون الحاجة لعدسات وتغيرلك ملامحك بدون عمليات تجميل وترجعك فاتنة الجمال تبعوني نقولكم أنا بصراحة خاطيني هاد الامورات واشوا ختكم اليوم قاعدة تتفرج على بعض الفيديوهات على اليوتوب وياخاوتي ماعلاباليش كيفاه حتى خرجلي فيديو حاطين فيه عين خضرة قد البابور وكاتبين "غير لون عينيك للاخضر بطريقة بسيطة" ولا معرف كيفاه نسيت حتى العنوان، انا صوطيت الفيديو لأنو علابالي خرطي بصح بما أني أنثى واحد الحاجة تحركت في قلبي ههههه كلي مريم صغيرة لداخل بدات توسوسلي وتديرلي في داطاشو وتنعتلي في صورتي بعينين خضر ههههه هيا حكمني الفضول وليت حطيتو واشوا مانريسكيش انا فيديو فيه 9 دقايق هيا درتلو pause وقلت نقرا لي كومونتار (لازم نعرف العدو تاعي قبل مانواجهو) نلقى في الغاشي يتعايط "وانا والله ولاو عينييا خضر" ولاخر "والديا ماعرفونيش في الدار عينيا كانو زيتونات كحل ولاو بلون العسل ورايحين يوليو زيتون خضر عن قريب" ولاخر زعما في بداية التطبيق قالهم "خرجولي خطوط صفر في عينيا هل راني في الطريق الصحيح؟" والغاشي يجاوب هيه راك صحيح ومعناها رايحين يوليو خضر وصاحب القناة يشجع فيهم انا مافهمت والو حتى توسوست هيا قريت اكثر (ضيعت وقت في لي كومونتار كتر على الفيديو هههه) المهم فهمت بلي الفيديو هادا كلي يتحدث مع العقل الباطن تاع الانسان ويوهمو بلي عينيه خضر ولازم نتا تصدق بلي رايحين عينيك يوليو خضر ولازم تحط الفيديو هادا على الاقل 3 مرات في اليوم وتسترخي وتفكر غير في صورتك باللون هادا لي هو الاخضر ولمدة شهر او شهرين يتغير لون عينيك وتولي تشبه للامريكيين العين خضرة والشعر مكشرد هههه قصدي والشعر صفر المهم انا توسوست بقيت نشوف واش صاير هادا؟؟ زعما صح؟ اصلا من الناحية الطبية ماعلاباليش اذا صح ولالا، هيا حكمني الفضول دخلت للقناة هادي باه نشوف الفيديوهات لي تعرضها كاملة ياو لقيت كارثة ههههه لقيت كل لون عين عندو فيديو مخصص "العين البنفسجية" "العين الرمادية" "العين الزرقاء" "العين الحمراء" كل مايطلبه الجمهور، بقيت نشوف ما الذي يحدث هنا؟ وماحبستش غير في تغيير لون العيون حتى ملامح الوجه يتغيرو؟ كاين فيديو فيه صورة دمية والله لو تشوفوها تخوف يا لطيف زعما لي يحب تولي بشرتو صافية يسمتع لنفس الموسيقى 3مرات ويتفرج مع الدمية وتولي البشرة تاعو بيضاء وصافية كيفها وكي العادة ضربت طلة على لي كومونتار وحدة تقولهم بشرتي ولات بيضاء وصافية حتى صحاباتي تشوكاو فيا وقالولي واش مدايرة ووحدة تقولهم معليش ندير التطبيق على اشفار الدمية يعني ماش البشرة برك، مافهمت فيها والو لقيت تاني فيديو لتنحيف الانف .. فيديو للمراجعة وكامل بنفس الطريقة زعما كلي تتحكم بالعقل الباطن وهو يلبيلك كل طلب يعني كارثة، ولي قتلني ضحك صح هي طلبات الناس يعني واحد الفئات يخليوك تنتحر كاينة وحدة قاتلو معليش نحط صورة هيفاء وهبي عند سماع هاد الموسيقى خاطر يعجبني الانف تاعها؟ هههه ووحدة ماعندكش فيديو يساعد فهم كامل الدروس بمافيها الرياضيات والعلوم ووووو ووحدة ماعندكش فيديو كيفاه نتحكم في زوجي كليا هههه، ووحدة انا خشمي طويل هل يناسبني فيديو تنحيف الانف؟ ووحدة عندي رجل طويلة على رجل هل عندك فيديو ينقصلي الرجل الطويلة وتولي قد لقصيرة؟ ووحدة قاتلو معليش نحط صورة تاع ممثلة تركية باه نخرج نشبهلها طول؟ ههههه لا حول ولا قوة إلا بالله ووحدة نقدر نستعمل فيديو التنحيف وتغيير الالوان والبشرة مع بعض؟ ههههه هادي حابة تخرج طوب في دقيقة ولي قتلتني خلاص وحدة دخلت للفيديوهات تاع الوان العيون وقاتلهم انا شعري اشقر واش من لون يناسبني باه نطبقو هههه، يخي حالة يخي درك هادو عباد ولا خراشف المهم خاوتي بعيدا عن الضحك والمزاح كاين جانب خلاف من هاد الفيديو لي حبيت نلقي عليه الضوء ونبه عليه وهو انو بعض التعليقات كانت مختلفة وكانت تقول بلي موسيقى الفيديو بالرغم من انها كالم إلا انها كانت مزعجة تسبب اضطراب للنفس بالاضافة في نص الموسيقى كاين صوت رجل يتكلم بلعقل كيما نقولو يتمتم فقط بمفردات غير مفهومة كاين البعض منهم لي صنفها كمخاطبة للعقل الباطن وتجهيزو لهاد التطبيق وكاين لي حذرو منو وقالو احذرو راهو سحر خاصة انو كاين بعض الاشخاص ضهرتلهم اعراض ولاو عينيهم يوجعو ولا انفهم يوجع وكاين لي ولاو عايشين في كوابيس وايضا دايما صاحب القناة يتجنب الاجابة على السؤال المتعلق بالصوت في اول الفيديو يقولهم ماراهوش سحر وراهو علم بصح باه يشرحلهم واش التمتمة هاديك تاع الرجل ولا يشرحلهم الطريقة لي يخدم بيها ماحبش ويتهرب المهم انا ماشفتش وماسمعتش الفيديو اكتفيت بقراءة التعليقات برك بصح بالاكم يا لبنات ولا حتى الشباب (خاطر لقيت فئة من الشباب تما) بالاكم تقربو لأي حاجة موجودة في النت ماكانش قد لي يقتنع بالشي لي عطاه ربي سبحانو وبالخلقة لي خلقني بيها ربي سبحانو خاطر خلقنا في احسن صورة ولازم تكون عندي ثقة في نفسي والتوفيق من عندو سبحانو ماش بموسيقى تاع مشعوذين وعندنا قرآن وعندنا اذكار تريحنا نفسيا وكلشي وماتنساوش اي حاجة قبل ماتديروها اتأكدو اذا تناسب الشريعة تاعنا ولالا خاطر راهو في وقتنا ولات كل الامور ضد الدين تاعنا يعني احكم في دينك مليح وياربي لا تسلك المهم واش رايكم في مثل هاد الموضوع اعطيوني رايكم وهل علميا كاين منها تغير ملامحك ولون عيونك هكا ببساطة؟ شاركونا برايكم واتهلاو في رواحكم سلام