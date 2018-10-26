هذا أول موضوع لي في منتدى السياحة والسفر على بركة الله

المسرح الروماني بولاية قالمة :

يعتبر أحد أهم المعالم السياحية في الولاية

يقع في قلب المدينة

لايزال يحافظ على شكله وبنيته التي بني منها منذ آلاف السنين على أيادي الرومان الذين احتلوا المنطقة

تعود قصة بنائه الى

راهبة

معبد المدينة بنته في الفترة بين

القرن الثاني عشر والثالث عشر

، بتكلفة بلغت نحو

ثلاثين ألف قطعة ذهبية

في ذلك الوقت، وهو واحد من التحف التاريخية النادرة عبر بقاع العالم، من حيث شكله الهندسي والمعماري، به مدرجات صخرية مخصصة لعامة الشعب وفي جوانبه عدد من المقصورات المخصصة للأعيان وموظفي الدولة في عهد الرومان، تقابلها منصة خشبية كبيرة، يعتقد المؤرخون أنها كانت مخصصة لمصارعة الحيوانات المفترسة وخاصة منها الأسود.



زرته والتقطت بعض الصور أرجو أن تنال اعجابكم