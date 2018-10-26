المسرح الروماني بولاية قالمة

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,679
الإعجابات
62,724
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1



هذا أول موضوع لي في منتدى السياحة والسفر على بركة الله

المسرح الروماني بولاية قالمة :

يعتبر أحد أهم المعالم السياحية في الولاية
يقع في قلب المدينة
لايزال يحافظ على شكله وبنيته التي بني منها منذ آلاف السنين على أيادي الرومان الذين احتلوا المنطقة

تعود قصة بنائه الى راهبة معبد المدينة بنته في الفترة بين القرن الثاني عشر والثالث عشر، بتكلفة بلغت نحو ثلاثين ألف قطعة ذهبية في ذلك الوقت، وهو واحد من التحف التاريخية النادرة عبر بقاع العالم، من حيث شكله الهندسي والمعماري، به مدرجات صخرية مخصصة لعامة الشعب وفي جوانبه عدد من المقصورات المخصصة للأعيان وموظفي الدولة في عهد الرومان، تقابلها منصة خشبية كبيرة، يعتقد المؤرخون أنها كانت مخصصة لمصارعة الحيوانات المفترسة وخاصة منها الأسود.


زرته والتقطت بعض الصور أرجو أن تنال اعجابكم
IMG-d24663ab7a73eeafb88db092f3876467-V.gif


IMG-e830740aa93601463831fb4796e2cba1-V.gif


IMG-b1ab1db6d9284c77fd61e707560abdfb-V.gif


IMG-418806d9e4c7c63ae95197237cdaa37b-V.gif


IMG-0827b9323f9b40ce13e59ee6f0e7f18c-V.gif


IMG-8b580afb38e46377ddd0bb9217fa8e22-V.gif



IMG-b4b0946a23242123c6ba14c51b0a9b74-V.gif


IMG-9ec0640223704ba815e1f0c5393cf88f-V.gif


IMG-39b141a59908ad158b9a9017318bf8c7-V.gif

IMG-e25eb8fe9bb91949af6d59a9f854d084-V.gif

IMG-3ef253ef16a412947b9ec810e3c5c1eb-V.gif


كم تعجبني زيارة مثل هذه الأماكن التاريخية
تشعرني بالرهبة ...بالفضول.. بالدهشة كيف لا ومن بناها يوما ما كانوا من الكبار
أشعر وكأنهم فعلا يحيطون بالمكان :)


 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top