تعرف علي ولاية سطيف

سطيف بالعربية: سطيف اللقب سطيف العالي ، عاصمة الهضاب الموقع الجغرافي تقسيم إداري البلد الجزائر ولاية ولاية سطيف دائرة دائرة سطيف خصائص جغرافية علامات الطقس 36.15 ° ش 5.433333 ° شرقا المساحة 2،540 كم² الارتفاع 1096 (م) م (عن سطح البحر) السكان التعداد السكاني 288،461 نسمة (إحصاء 2008 [2]) الكثافة السكانية 128 نسمة / كم² معلومات أخرى المدينة التوأم (P190) في ويكي بيانات التوقيت ت ع م +01: 00 تعديل قيمة خاصة المنطقة الزمنية (P421) في ويكي بيانات الرمز البريدي 19000 الرمز الجغرافي 2481700 تعديل قيمة خاصية معرف جيونيمز (جيونامس) (P1566) في ويكي بيانات سطيف مسجد العتيق ، أحد معالم مدينة سطيف سطيف ، و(بالفرنسية: Sétif) مدينة وبلدية تابعة إقليمياً، وإدارياً، إلى دائرة سطيف، الكائنة بولاية سطيف الجزائرية، وهي من أهم مدن الشرق الجزائري، بل من أهم المدن الجزائرية، بعد العاصمة الجزائرية، الجزائر العاصمة، وذلك لأنها مركز ولاية سطيف العاصمة الإقتصادية للوطن الجزائري. لمحة عن المدينة مدينة سطيف بلدية تقع في الشمال الشرقي الجزائري، شرق العاصمة الجزائرية، (مدينة الجزائر)، بولاية سطيف، وهي مركز الولاية، و هي احدى أهم ولايات الجزائر من حيث الكثافة السكانية، ومكانتها الإقتصادية ، كما تعرف بنشاطاتها الثقافة المكثفة ،والفعاليات الفكرية، والدينية، والفلسفية، و هي مدينة نظيفة، وجميلة، وتشتهر بسطيف العالي، عاصمة الهضاب العليا، مدينة عين الفوارة. التسمية، الموقع والمناخ التسمية "أزديف" ،"سيتيفيس" ،و"سطيف" كلها تسميات لمنطقة سطيف التاريخية الموقع توجد، مدينة سطيف، بولاية سطيف ،وتقع وسط الولاية السطايفة، والتي تقع شمال شرق البلاد، على ارتفاع حوالى 1096متر، فوق سطح البحر، وعلى بعد 300 كلم ،شرق الجزائر العاصمة، في جبال الاطلس التلى ،على هضبات جبال مغرس وبابور ... المناخ تتميز مدينة سطيف، بشتاء، بارد، وممطر، كما تعرف المدينة، هطول ثلوج كثيفة لمدة طويلة، خلال فصل الشتاء، "كالعديد من المدن الداخلية في الجزائر" ، أما الصيف فهو حار نسبيا وجاف. المدينة اليوم السياحة تعتبر بلدية سطيف، اليوم، من أهم المناطق السياحية نظرا لما تتميز به من آثار رومانية، المتواجدة بحديقة التسلية، كائنة بها، والآثار المتواجد في المناطق التابعة للولاية السطايفية ، والقريبة من البلدية السطايفية، مركز ولاية سطيف، وعاصمتها، من مثل، الآثار رومانية، الموجودة بصرح جميلة، وغيره، وآثار فاطمية، من مثل، منطقة بني عزيز ،كمطقة ايكجان،ومناطق اخرى كالمهدية ،وغيرها، وآثار اسلامية اخرى ،في مناطق متعددة من الولاية ،ومن ضمنها ،منطقة قجال، وحمامات معدنية ، كحمام السخنة، وحمام قرقور، وحمام أولاد يلس، وحمام أولاد تبان، وكذلك حمام الصالحين بالحامة سطيف سطيف جنوبا المعروف بدرجة الحرارة العالية لمياهه المعدنية، كما تستقطب المدينة السواح، بشكل مستمر، وذلك بسبب النشاط التجاري ، المكثف بالمنطقة ،بالإضافة إلى الفعاليات الفكرية، والدينية، والثقافية... الإقتصاد تتميز سطيف بتنوع الأنشطة الاقتصادية، الفلاحية منها بجميع أنواعها من الزراعة ،وتربية المواشي، وغيرها، والصناعية، حيث ازدهرت بها، الصناعة بنوعيها، الخفيفة منها، والثقيلة،والتجارية،حيث نجد بلدية سطيف ،مليئة بأسواق الجملة، كما تعرف ، بأسواق التجزئة المميزة، التي يجد بها المستهلك ،كل ما يحتاج إليه، ومراكز تجارية، قل مثيلها في الوطن الجزائري مثل المركز التجاري الذي دشن مؤخرا "بارك مول" وهو أكبر مركز تجاري في الجزائر حيث يحتوي على الكثير من المرافق وهو مركز تجاري عصري زاد مدينة سطيف جمالا... النشاطات والفعاليات الفكرية والدينية والثقافية تعتبر مدينة سطيف مركزاً للفعاليات ، والنشاطات، الفكرية، والدينية، والثقافية ،حيث تقام بالبلدية ، سنويا، مؤتمرات ،فكرية، والدينية، وفلسفية، بالإضافة إلى النشاطات الثقافية ، من ندوات ،ومؤتمرات عربية ،وشمال أفريقية، وقارية، ودولية، في الفلسفة ،والفكر، والدين، وبالنسبة إلى النشاطات الثقافية، تقام بالبلدية السطايفية، مسابقات ،في المسرح والسنما، والفنون التقليدية، كما تقام بها الندوات الأدبية ،واأمسيات الشعرية، وغير ذلك... من الأسماء الثقافية والأدبية المعروفة حاليا والتي تنتمي إلى منطقة سطيف، الروائي عبد العزيز غرمول و الخير شوار وكمال قرور وسفيان زدادقة والشاعر عاشور فني وكذا الشاعر الذي يكتب بالفرنسية سعيد زلاقي. مساجد بلدية سطيف تتوفر مدينة سطيف على عدد كبير من المساجد، ومن أهمها : مسجد بلال بن رباح الحبشي - (شيمينو) مسجد حمزة بن عبد المطلب - حي عين تبينت مسجد السلام - الحي الإداري (عين تبينت) المسجد العتيق - وسط المدينة أمام فندق الربيع مسجد محمد الشريف التلمساني - حي بيرڤاي مسجد الكوثر - حي 600 مسكن مسجد خالد ابن الوليد (لمطاعي) - طانجة مسجد فضيل الورثلاني - بومرشي مسجد مالك بن نبي (القاريطة - طانجة) حي يحياوي مسجد السبطين - المعبودة مسجد صلاح الدين الايوبي - القصرية مسجد عبد الحميد ابن باديس - وسط المدينة مسجد عمر ابن عبد العزيز - حي بوعرة - المجمع السكني 150 مسكن مسجد أبو بكر الصديق - لحشامة (حي حشمي) مسجد الهدى حي - الهضاب مسجد أسامة ابن زيد - حي الهضاب مسجد الامام محمد الغزالي - لحشامة (حي حشمي) مسجد أبو عبيدة عامر ابن الجراح - حي 1014مسكن مسجد الغزالي - لعرارسة مسجد أنس ابن مالك - حي اولاد براهم مسجد أبو ذر الغفاري - حي لانغار (حي محطة سكة الحديد) مسجد عمارابن ياسر ( البدر) - بخوش طانجة (حي يحياوي) مسجد سلمان الفارسي - (الراسيدور) سوڤ المغرب مسجد البشير الابراهيمي - بيزار مسجد الاصبغ ابن نباتة - حي القصرية مسجد العباس ابن عبد المطلب - حي السفيهة مسجد أحمد حماني حي السفيهة مسجد صهيب بن سنان الرومي - حي بيلار مسجد التقوى - حي بيلار مسجد الفرقان حي بوسكين مسجد الشيخ بوعمامة - حي بيلار , وراء حي الطلاينة مسجد عمر ابن الخطاب (المهدي) مسجد المقداد بن الأسود - حي 300 مسكن مسجد الرحمة - حي الابراج مسجد القدس - حي فارماتو مصلى لانغار (حي محطة سكة الحديد) مصلى الجامعة - حي الباز النقل والمواصلات في سطيف تعد سطيف من أكبر المدن الجزائرية وتعد ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان بعد الجزائر العاصمة بعدد سكان يناهز ثلاث ملايين نسمة، وتـمتلك شبكة طرق واسعة طولـها 3131 كلم منها 600 كلم وطنية، و516 كلم طرق ولائية، و 2015 كلم طرق بلدية لذا من الطبيعي أن تتوفر على أجهزة مواصلات متنوعة لتلبية حاجات سكانها، فهناك سيارات الأجرة والحافلات العمومية منها والخاصة، وهناك قطاع السكك الحديدية أو القطار، وأيضا المطار المعروف باسم مطار 8 ماي 1945 م، ومستقبلا سيتم الانتهاء من إنشاء ترامواي سطيف إن شاء الله، والذي من المقرر أيضا أن يكون أطول خط ترامواي في الجزائر بطول يناهز 22,4 كم . النقل البري تتميز سطيف بوجود شبكة مواصلات برية ضخمة، متمثلة في شبكة طرق سريعة، إضافة إلى أسطول ضخم من الحافلات الكبيرة، والصغيرة ،وسيارات الأجرة الصفراء وغيرها، ونقل سكة الحديد، كما تعرف مشروع ترامواي سطيف .... الحافلات نقل المسافرين (حافلات) تتميز سطيف بوجود شبكة حافلات ضخمة لنقل المسافرين، وهذا الأسطول الضخم من الحافلات المتمثلة في حافلات تابعة لشركات خاصة ،واخرى تابعة لمؤسسات حكومية، وتنقسم إلى قسمين ،قسم منها يعمل داخل ولاية سطيف، يعني يعمل على نقل المسافرين بين بلديات ودوائر ولاية سطيف، وقسم الآخر يعمل على نقل المسافرين بين ولاية سطيف، وباقي ولاية الوطن الجزائري الحبيب... النقل الحضري (حافلات) تعد حافلات النقل الحضري الصغيرة منها والكبيرة، من أهم وأكثر وسائل المواصلات استعمالا في مدينة سطيف وذلك لكبر المدينة وكبر عدد سكانها، و تنقسم إلى نوعين: حافلات خاصة وهي الأكثر عددا، وكذلك الحافلات الحكومية، سعر التذكرة : 15 دينار في كلا النوعين . خطوط النقل الحضري (حافلات) الحافلات الخاصة الخط رقم : (2) محطة نقل المسافرين (SNTV) > حي المعبودة > حي الأسوار (Les Remparts) > وسط المدينة (محطة قصاب) > حي محطة القطار (La Gare)> حي الشيمينو (Chimino) > حي سينيسطال (Sinestal) > حي طانجة > حي مسكن 1006 > حي لحشامة > حي الهضاب. الخط رقم : (3) محطة نقل المسافرين (SNTV) > حي المعبودة > حي الاسوار (Les Remparts) > وسط المدينة (محطة قصاب) > حي طانجة > حي مسكن 1006> حي لحشامة > حي الهضاب. الخط رقم : (4) محطة نقل المسافرين (SNTV) > حي المعبودة > حي الاسوار (Les Remparts) > وسط المدينة (محطة قصاب) > حي 600 مسكن > حي لعرارسة > حي مسكن 500 > حي لحشامة > حي 1006 مسكن. الخط رقم : (6) محطة نقل المسافرين (SNTV) > حي المعبودة > حي الاسوار (Les Remparts) > وسط المدينة (محطة قصاب) > حي محطة القطار (La Gare) > حي الشيمينو (Chimino) > حي دلاس ( الشطر الثاني ) > حي اولاد براهم > حي 1014 مسكن > حي 400 مسكن > حي SNTR. الخط رقم : (7) الأحياء التي يمر عليها : محطة نقل المسافرين(SNTV) > مركز الاقامة الجامعية إناث (SAMOU) > بيرغاي (Piére Gay) > السوق الشعبي بيرغاي > حي بيزار(Bizare) > حي سوناطراك > حي بومرشي (Bomarchi) > حي CNEP > الشيمينو (Chimino) > حي دلاس ( الشطر الثاني و الثالث ) > حي 1014 مسكن > حي 400 مسكن > حي الهضاب. الخط رقم : (8) محطة نقل المسافرين (SNTV) > حي المعبودة > حي الاسوار (Les Remparts) > وسط المدينة (محطة قصاب) > حي محطة القطار (La Gare) > حي الشيمينو (Chimino) > حي عين تبينت (Tbinet) > حي الابراج (Les Tours) > حي 1014 مسكن > حي 400 مسكن. الخط رقم : (9) محطة نقل المسافرين (SNTV) > حي المعبودة > حي الاسوار (Les Remparts) > وسط المدينة (محطة قصاب) > حي محطة القطار (La Gare) > حي الشيمينو (Chimino) > حي دلاس ( الشطر الثاني ) > حي 1014 مسكن > حي 400 مسكن > حي 200 مسكن. الخط رقم : (16) محطة نقل المسافرين (SNTV) > حي المعبودة > حي الاسوار (Les Remparts) > وسط المدينة (محطة قصاب) > حي 600 مسكن > حي كعبوب > حي بوسكين > حي الشيخ العيفة (Farmatou). الخط رقم : (18) جامعة فرحات عباس > محطة نقل المسافرين(SNTV) > مركز الاقامة الجامعية إناث (SAMOU) > بيرغاي (Piére Gay) > السوق الشعبي بيرغاي > وسط المدينة (محطة قصاب) > حي محطة القطار (La Gare). الخط رقم : (20) حي شوف لكداد > محطة نقل المسافرين (SNTV) > حي المعبودة > حي الاسوار (Les Remparts) > وسط المدينة (محطة قصاب) > حي محطة القطار (La Gare) الخط رقم : (21) محطة نقل المسافرين(SNTV) > مركز الاقامة الجامعية اناث (SAMOU) > بيرغاي (Piére Gay) > السوق الشعبي بيرغاي > حي بيزار(Bizare) > حي سوناطراك > حي بومرشي (Bomarchi) > عين الطريق الخط رقم : (22) محطة نقل المسافرين (SNTV) > حي المعبودة > حي الاسوار (Les Remparts) > وسط المدينة (محطة قصاب) > حي محطة القطار (La Gare) > حي الشيمينو (Chimino) > حي عين تبينت (Tbinet) > حي الابراج (Les Tours) > الحاسي الخط رقم : (54) حي عين السفيهة (Sfiha) > حي مسكن > حي بيزار (Bizar) > السوق الشعبي بيرغاي (piére Gay) > وسط المدينة ( محطة قصاب ) > حي 600 مسكن > حي كعبوب > حي بوسكين الخط رقم : (59) حي750 مسكن > المستشفى > حي الاسوار (Les Remparts) > السوق الشعبي بيرغاي (piére Gay) > حي بيزار (Bizar) > حي سوناطراك > السوق الاسبوعي للسيارات الحافلات الحكومية الخط رقم : (102) محطة نقل المسافرين (SNTV) > حي المعبودة > حي الاسوار (Les Remparts) > وسط المدينة (محطة قصاب) > حي محطة القطار (La Gare) > حي الشيمينو (Chimino) > حي عين تبينت (Tbinet) > حي الابراج (Les Tours) > حي 1014 مسكن > حي لحشامة > حي الهضاب سيارات الأجرة (تاكسي) تتميز سطيف بوجود شبكة ضخمة لسيارات الأجرة (تاكسي) وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منها يعمل داخل بلدية سطيف، ما يسمى بالنقل الحضري، والقسم الثاني يعمل على نقل المسافرين بين بلديات، ودوائر ولاية سطيف، وقسم الآخر يعمل على نقل المسافرين بين ولاية سطيف، وباقي ولاية الوطن الجزائري. النقل بالسكك الحديدية محطة القطار سطيف تقع محطة القطار المركزية لولاية سطيف وسط مدينة سطيف، في الحي الذي يحمل نفس الاسم، (حي محطة القطار)، و يقدر عمرها حوالي 118 سنة ( 1897-2015)، وقت الاتفاق على بنائها كان أثناء الاجتماع البلدي للمدينة سنة 1877، وقرر الاجتماع أن يكون بناء المحطة كوسيلة للاحتفال اللائق لوصول القطار وقت الانتهاء من عملية البناء سنة 1897. خط السكة تقع المحطة في الخط الجزائر - قسنطينة الممثل بالرمز (ALGER-CONSTANTINE) (AC) حين يكون الطريق من قسنطينة إلى الجزائر يرمز للقطار بالرمز C-A بينما إذا كان الطريق من الجزائر إلى قسنطينه فيرمز له بالرمز A-C خدمات المسافرين تتمثل في خمسة (5) رحلات ثلاثة (3) منها إلى الجزائر العاصمة واحدة (1) إلى قسنطينة واحدة (1) إلى عنابة السلع و البضائع يوميا يصل إلى محطة سطيف ما يقارب اثني عشر قطارا (12) محملين بالبضائع من مختلف الجهات. ترامواي سطيف مشروع ترامواي سطيف قيد الانشاء الآن ... مواصفات المشروع طول الخط : 22,4 كم عدد المحطات : 41 محطة . المسافة ما بين المحطات : 525 متر . مدة المسار : 45 دقيقة. السرعة : 20,3 كلم/سا. تردد وصول الحافلات : 4 دقائق في ساعات الذروة. 40 مركبة طول كل واحدة 45 متر و عرضها 2,65 متر . قدرة استعاب المركبة الواحدة : 300 راكب اي بمعدل 6 ركاب في المتر المربع الواحد . قدرة الاستعاب في ساعات الذروة : 5000 راكب في الساعة و في الاتجاه الواحد. النقل الجوي المطار: شيدت سطيف، منذ مدة، مطارا صغيرا ، كان يخدم النقل والمواصلات الداخلية، فقط، ولكن مع تطور المنطقة، توسع مطارها ، مطار 8 ماي 1945 م، ليصبح مطاراً دولياً، وسيشهد ، مطار سطيف الدولي، توسيعاً كبيراً في المستقبل، ليصبح ،أكبر مطار، في الجزائر، بعد مطار هواري بومدين الدولي. الاسم الكامل : مطار سطيف الدولي - 8 ماي 1945 م. الرياضة بسطيف تتميز بلدية سطيف، بكثافة النشاطات الرياضية ،بشتى أنواعها ،ويوجد في البلدية السطايفية، الكثير من النوادي الرياضية، العريقة ،والمشهورة، التي تمتلك فروع، في شتى أنواع، الألعاب الرياضية ،كما تمتلك البلدية ،مركب 8 ماي 1945 الرياضي، وقرية الباز الرياضية، الفريدة من نوعها في القطر الجزائري .... الألعاب الرياضية في سطيف كرة القدم ،كرة اليد ،الكرة الطائرة ،كرة الماء ،كرة السلة ،كرة الطاولة (تنس الطاولة) ،كرة المضرب (التنس) ،كرة القدم الخماسية ،كرة القاعدة ،ألعاب القوى ،السباحة ،الكاراتيه ،كونغ فو ،تايكوندو ، الفول كونتاكت ،آيكيدو (الآيكيدو) ،المبارزة ،الملاكمة ،ورياضة الشطرنج العقلية .... كرة القدم تمثل كرة القدم في بلدية سطيف أهمية بالغة وتلقى متابعة من طرف السكان خصوصاً لفريق وفاق سطيف. حيث يحتل المراتب الاولى رياضيا، وقد فاز عدة مرات بكأس الجزائر ،وألقاب قارية ،ودولية ... أهم أندية كرة القدم في بلدية سطيف الوفاق الرياضي السطايفي ،ناد رياضي جزائري يملك عدة فروع أهمها فرع كرة القدم، أسسه المرحوم علي بن عودة الملقّب بـ"لاياص" في سنة 1958, في مدينة سطيف بالجزائر. فريق كرة القدم يلعب في البطولة الوطنيةالجزائرية. يعتبر وفاق سطيف من أكبر وأرقى الفرق الجزائرية و العربية حيث يعتبر الفريق الجزائري الوحيد المتحصل على الكأس أفروأسيوية ودوري أبطال العرب. وهو الفريق رقم واحد في الشرق الجزائري. حمل الوفاق تسمية الوفاق الرياضي السطايفي E.S.S من 1960 إلى 1977، أين أصبحت تسميته وفاق نفط سطيف E.P.S حتى 1984، ثم وفاق بلاستيك سطيف وبنفس الرمز الفرنسي E.P.S حتى 1988، حينما توج بالكأس الإفريقية واسمه وفاق سطيف E.S.S، وبعد سنة 1990، استعاد تسميته الشرعية الوفاق الرياضي السطايفي E.S.S. وإذا كان أغلبية الناس يعتبرون أن حمل الأسود جاء حزنا على مأساة 08 ماي 1945، إلاّ أن الفقيد علي لاياص، ذكر في كتاب حميد فرين "الوفاق وأسطورة النفس الثاني" أنه في إحدى اللقاءات في ملعب برج غدير، كانت عناصر الوفاق تلبس الأخضر والأبيض ودخلت عساكر المستعمر إلى الملعب، وأوقفت الجميع في الاستعداد، من أجل تفتيش وثائقهم، ووجهت ملاحظات عنيفة للسطايفية على حملهم الأخضر والأبيض وتم بعدها اختيار الأسود حزنا على ضحايا 8 ماي. سبتمبر 1961: قصة "الوفاق ـ عريبي" بدأت في تونس وفي دورة شارك فيها الوفاق في تونس يومي 15 و16 سبتمبر 1961، وفاز في النهائي على مستقبل المرسى التونسي (4 - 2) (المرسى هو صاحب آخر كأس لتونس على حساب الملعب التونسي)، وكان من بين الذين حضروا اللقاء الجزائري بل السطايفي من نوع خاص اسمه مختار عريبي الذي تعرف على الوفاق وتعرف عليه الوفاق في تونس، وبدأت قصة حب طويلة "الوفاق ـ عريبي" دامت حتى وفاته في 04 سبتمبر1989. الإتحاد الرياضي لمدينة سطيف ،.بالفرنسية (Union sportive Madinat Sétif)، اختصار الاسم (U.S.M.S) ، اسس يوم الأحد 12 فيفري (فبراير ، شباط) سنة 1933 ميلادي ،الموافق لـ 18 شوال عام 1351 هجري ،مؤسسها ،الرئيس الأسبق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، فرحات عباس ، وكان البشير الإبراهيمي من الذين ساهمو في تأسيس الفريق ،و هو من وضع ألوان النادي .و طوره علي بن عودة المدعو بالشيخ لاياص الملعب الأفريقي السطايفي ،(باللغة الفرنسية : Stade Africain Sétifien) ، اختصار الاسم (S.A.S) ، هو ناد رياضي جزائري ، وثاني فريق لكرة القدم اسس في مدينة سطيف ،تأسس يوم السبت 20 سبتمبر (ايلول) من سنة 1947 ميلادي ٬ الموافق لـ 6 من شهر ذو القعدة الحرام عام 1366 هجري ،أنجب لاعبين أفذاذ صنعوا أمجاد الكرة الجزائرية مثل مختار لعريبي – وعبد الحميد كرمالي و- كوسيم – و خوشي – و لونيس ماتام وغيرهم ..، وهو الذي قدّم 47 شهيدا ، في سبيل تحرير الجزائر الحبيبة ...عرف هذا الفريق ، بكتيبة الشهداء ،و الذي ارتبط اسمه بالثورة الجزائرية المجيدة ، فعلاقة الفريق بالحركة الثورية ،تجاوزت حدود اللعب من اجل الكؤوس ،و الالقاب ،بقدر ما كان يمثل أحد الدعائم الاساسية ،التي تمرر عبرها رسائل ثورية ،من اجل الثورة و الثوار - انه فريق الملعب الأفريقي الرياضي السطايفي sas تاريخ المدينة هذه المقالة ربما تحتاج لإعادة كتابتها بالكامل أو إعادة كتابة أجزاءٍ منها لتتناسب مع دليل الأسلوب في ويكيبيديا. فضلًا ساعد بإعادة كتابتها بطريقة مُناسبة. (نوفمبر 2015) يعود تاريـخ مدينة سطيف إلـى العصور الغابرة - ما قبل التاريـخ - والـمحطات التاريـخية، التـي اكتشفت، آثارها، عبـر ترابـها، تدل علـى ذلك، وقد مثلت سطيف، معينا، لا ينضب، بالنسبة إلى العديد من الباحثين والاركيولوجيين، وعلماء التاريخ، والذين قامت ،ونهضت، معارفهم وأبحاثهم، ودراساتهم، على تجود به خبايا ،ومضمرات، هذه المنطقة... . ما قبل التاريـخ إن "مدينة سطيف" ، منطقة قديمة ظهرت أهميتها في عصر ما قبل التاريخ إذ ينسب إليها نموذج لأقدم إنسان في الجهة يدعى إنسان عين الحنش ،وقد قام العلماء بحفريات في المنطقة ووجدوا بها ما يدل على ذلك. عهد الرومان وجد في كتب التاريخ، أن اسم منطقة "سطيف" يعود إلى العهد الروماني ،ومعناه باللغة العربية ،"التربة السواد"،وقد عرفت هذه المدينة بإسم ،"أزديف" ،ثم "سيتيفيس"، وتحول بعد ذلك إلى "سطيف" وهذه التسميات جميعها ،تعني بالعربية ، "التربة السوداء". وقد أشار علماء التاريخ، والآثار ، إلى أنه وجدت حضارة رومانية بمنطقة "سطيف"، والآثار الرومانية الموجودة في مدينة سطيف ،خير دليل على ذلك ... كان يقطن سطيف منذ آلاف السنيـن سلالة تنتمـي إلـى رجل كرومانيو الذي انـحدر من ذريته الأمازيغ - الرجال الأحرار - والذين تنظموا علـى شكل قبائل، ولـم تظهر الدولة الـجزائرية للوجود إلا بعد القرن الثالث والثانـي قبل الـميلاد عندما برزت مـملكتيـن : المـملكة الـمسياسلية التـي كان يـحكمها سيفاكس، والمـملكة الثانية هـي مسيليا بقيادة مسينيسا. واختلفت الأقوال حول ما إذا كانت سطيف تابعة لـمملكة مسينسا أو مـملكة سيفاكس، والأرجـح أنها كانت للمملكة الـمسياسيلية وهذا لأن مسينسا كان حليفا مـخلصا لروما - وهذا لا يعكس احتلال الرومان لشمال إفريقيا وثوران الشعب عليه - عكس سيفاكس الذي كان حليفا لقرطاجنة، وقد أصبحت سطيف عاصمة للبرابرة عام 225 ق.م ولـم تفقد هذه الـمكانة إلا بعد قدوم "جـوبا" الذي عدل عنها وجعل من مدينة شرشال عاصمة له. وبعد انهزام قرطاجنة تـحصل ماسينسا نوميديا جزاء علـى تـحالفه وبقـي تـحت وصاية روما، وبعد وفاته ووفاة إبنه مسيبسا اشتدت الـمنافسة بيـن الأحفاد ومنهم وأشهرهم يوغرطا الذي كان ينوي منح الاستقلال إلـى نوميديا، ولـم يتمكن من تـحقيق حـلمه وهدفه، وسـمح ذلك الإخفاق للرومان بالتدخل لكن الأهالي بقيادة يوغرطا لـم ييأسوا، بل قاوموا ذلك الغزو، حتـى أن سطيف شهدت أراضيها الـمعركة الشهيـرة والفاصلة بيـن يوغرطا وماريوس. ومنذ 105 ق.م حتـى 42 م إزداد تدخل الرومان وأصبح أكثر سفورا، مـما أدى إلـى نشوب العديد من الثورات أشهرها ثورة تاكفاريناس الذي كان عضوا فـي الـجيش الرومانـي، وفـي الفترة ما بيـن 17 م و 24 م نظم جيشا من الأهالـي من بينهم سكان منطقة سطيف الذين ساهموا مساهـمة فعالة فـي تلك الثورة.