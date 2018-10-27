زواج

mostaganémoise

mostaganémoise

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
27 أكتوبر 2018
المشاركات
1
الإعجابات
2
النقاط
0
العمر
19
محل الإقامة
mostaganem
الجنس
أنثى
#1
سلام عليكم لبنات انا جديدة معاكم ف لمنتدى هدا نتمنى تنصحوني حاسة ضغط راهو عليا بزاف معرفتش نتبع قلبي ولا عقلي هدا واحد عرفتو ناوي يخطبني عاقل وناس ملاح ونوا لحلال نيشان مخصه والو عندو زين وخدام خدمة مليحة قالي نخليك تكملي تقراي بقالي لماستار بصح هو كونتر اني نخدم وانا حلمي كان اني نخدم معرفتش كي حتى وافقت وقلتلو صحا وراهو قريب يهدر مع خويا وانا قلبي ره مزير حاسة روحي تخليت على احلامي شاندير ولله ماني مليحة :'(
 
Queen Fati

Queen Fati

:: مشرفة ::
منتدى الحياة الزوجية
منتدى الحرف والمهن
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفات
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
2,305
الإعجابات
4,174
النقاط
911
محل الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
معليش ا سيدي خليه يهدر ومن بعد ديرو تاويل
ربي يسعدك
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: عضو مُتميز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
643
الإعجابات
915
النقاط
31
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#3
وعليكم السلام اهلا وسهلا بكى اختى معناا في اللمة
بخصوص الخطبة تاع عندوو الزين ماهوش معيار للاختيار وهذا مجرد تنبيه. اختى والامر الثانى نصيحة برك لاتتخلى عن حلمك مهما كانت الضروف كاين شئ اسمو حوار اتحاورو وتناقشوو وان شاء الله تخرجوو للامر اللى في فايدتكم الاثنين ربي يخرجك لطريق صواب
 
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