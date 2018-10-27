سلام عليكم لبنات انا جديدة معاكم ف لمنتدى هدا نتمنى تنصحوني حاسة ضغط راهو عليا بزاف معرفتش نتبع قلبي ولا عقلي هدا واحد عرفتو ناوي يخطبني عاقل وناس ملاح ونوا لحلال نيشان مخصه والو عندو زين وخدام خدمة مليحة قالي نخليك تكملي تقراي بقالي لماستار بصح هو كونتر اني نخدم وانا حلمي كان اني نخدم معرفتش كي حتى وافقت وقلتلو صحا وراهو قريب يهدر مع خويا وانا قلبي ره مزير حاسة روحي تخليت على احلامي شاندير ولله ماني مليحة :'(