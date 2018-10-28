ليال عرب
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منذ بدأ الخليقة واعتمد الناس على الحوار فيما بينهم ، ولقد كان الحوار في البداية بلغة الإشارة وتطور حتى وصل إلى الكلام ، ويهتم الحوار بإيصال القيم الجيدة بين الناس ومن هذه القيم الإحترام وهو ما ستقرأ في جزء من حوار بين شخصين عن الإحترام
محمود: عم تبحث يا إبراهيم ، هل ضاعت منك نقود أم ماذا؟
إبراهيم: بل ضاع مني ما هو أكبر وأعظم من المال
محمود: وأيّ شيء أكبر من المال في هذا الزمان؟
إبراهيم: أشياء كثيرة طبعاً
محمود: مثل ماذا يا صديقي؟
إبراهيم: الحقيقة، الحبّ، والسلام، والنزاهة، والصدق، والتعاطف، والتكافل
محمود: وهل ستجد هذه الأشياء على الأرض؟
محمود: عم تبحث يا إبراهيم ، هل ضاعت منك نقود أم ماذا؟
إبراهيم: بل ضاع مني ما هو أكبر وأعظم من المال
محمود: وأيّ شيء أكبر من المال في هذا الزمان؟
إبراهيم: أشياء كثيرة طبعاً
محمود: مثل ماذا يا صديقي؟
إبراهيم: الحقيقة، الحبّ، والسلام، والنزاهة، والصدق، والتعاطف، والتكافل
محمود: وهل ستجد هذه الأشياء على الأرض؟
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