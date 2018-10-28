حوار بين شخصين

ليال عرب
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 5
- الإعجابات
- 0
- النقاط
- 2
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- السعودية
- الجنس
- أنثى
يقسم الحوار بين شخصين حسب موضوعاته تقسيمات لا تحصى أهمّها: الحوار السياسيّ، والحوار الدينيّ، والحوار التربويّ، والحوار الاجتماعي، وحسب ظروفه يقسم إلى تلقائيّ ومنظّم، حيث إنّ الحوار التلقائيّ هو أكثر الحوارات شيوعاً وأقلّها انضباطاً فهو الحوار الذي يتمّ بين الناس بشكل يومي واعتيادي في موضوعات مختلفة، وحسب الأطراف يقسم إلى حوار داخليّ، وحوار مع الآخر
المحادثة أو الحوار قد يكون حقيقياً وقد يكون خياليّاً فنحن نشاهد مثلاً الحوارات الصحفيّة والمتلفزة كحقيقة وكذلك الحوارات بين الناس في اتصالاتهم الهاتفية أو جلساتهم أو المؤتمرات العلميّة، وقد نقرأ حواراً خياليّاً في رواية أو مسرحيّة أو نشاهده في دراما، وبعض الحوارات تكون قصيرة مميّزة ومعبّرة ممّا يجعلها متداولة ومشهورة بين الناس
المحادثة أو الحوار قد يكون حقيقياً وقد يكون خياليّاً فنحن نشاهد مثلاً الحوارات الصحفيّة والمتلفزة كحقيقة وكذلك الحوارات بين الناس في اتصالاتهم الهاتفية أو جلساتهم أو المؤتمرات العلميّة، وقد نقرأ حواراً خياليّاً في رواية أو مسرحيّة أو نشاهده في دراما، وبعض الحوارات تكون قصيرة مميّزة ومعبّرة ممّا يجعلها متداولة ومشهورة بين الناس