ليال عرب
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الإنسان كثيراً ما يمرض ، وكلما كان صبورا كلما كان ذلك سبب في إزالة ذنوبه ، وقد جعل الله دعاء المريض مستجاب ، كما أن أجمل هدية يهدى بها هذا المريض ، هي الدعاء للمريض عن ظهر الغيب .
وإليكم فيما يلي دعاء للشفاء :
اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين
وإليكم فيما يلي دعاء للشفاء :
اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين