kacimo samy
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 532
- الإعجابات
- 304
- النقاط
- 23
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر مبلغ 400 أورو بايسيرا مقابل 228 دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد او الموقع على 00 ليلا
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر مبلغ 400 أورو بايسيرا مقابل 228 دج CCP
الأولوية لمن ياخد كامل المبلغ
الدفع بعد التاكد عبر SMS او من مركز البريد او الموقع على 00 ليلا
المصدر : بيع وشراء العملات
ملاحظة :
بعد الحجز انتظر التاكيد لكي ارسل لك المعلومات مع المشرف
الوصل يرسل على الخاص ويكتب فيه بالقلم قبل الرفع التالي :
اسم عضوية البائع والشاري + اسم المنتدى + المبلغ
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