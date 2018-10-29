حساء الكابويا او اليقطين الصحي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقدم لكم اليوم وصفة اليقطين الصحية
تصلح للدايت للأشخاص الذين يتبعون انظمة صحية في اكلهم أو لمن يحب الأكل الصحي
فكما أصبحتم تعرفون عني أنني من عشاق الحساء الصحي بأنواعو
مقادير الوصفة والطريقة :
كمية من اليقطين أو الكابويا
مقطعة مربعات
حبة لفت مقطعة مربعات
حبة طماطم مقطعة مربعات
حبة بصل مقطعة مربعات
ملعقة عدس أحمر
ملح فلفل اسود التوابل حسب الرغبة
وزيت الزيتون باه يكون الطبق صحي
نقلي المكونات على نار هادئة
ثم اضيف الماء واترك القدر يغلي
لما تطيب نضيفلها ملعقة جبن قليل السعرات او جبن ريجيم لي عندك
نميكسيها واغليها لاتحصل على القوام المطلوب
قدمتها مع كسرة القمح بزيت الزيتون
بالصحة
أقدم لكم اليوم وصفة اليقطين الصحية
تصلح للدايت للأشخاص الذين يتبعون انظمة صحية في اكلهم أو لمن يحب الأكل الصحي
فكما أصبحتم تعرفون عني أنني من عشاق الحساء الصحي بأنواعو
مقادير الوصفة والطريقة :
كمية من اليقطين أو الكابويا
مقطعة مربعات
حبة لفت مقطعة مربعات
حبة طماطم مقطعة مربعات
حبة بصل مقطعة مربعات
ملعقة عدس أحمر
ملح فلفل اسود التوابل حسب الرغبة
وزيت الزيتون باه يكون الطبق صحي
نقلي المكونات على نار هادئة
ثم اضيف الماء واترك القدر يغلي
لما تطيب نضيفلها ملعقة جبن قليل السعرات او جبن ريجيم لي عندك
نميكسيها واغليها لاتحصل على القوام المطلوب
قدمتها مع كسرة القمح بزيت الزيتون
بالصحة
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