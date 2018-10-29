حساء الكابويا او اليقطين الصحي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أقدم لكم اليوم وصفة اليقطين الصحية
تصلح للدايت للأشخاص الذين يتبعون انظمة صحية في اكلهم أو لمن يحب الأكل الصحي
فكما أصبحتم تعرفون عني أنني من عشاق الحساء الصحي بأنواعو :love:

مقادير الوصفة والطريقة :

كمية من اليقطين أو الكابويا
مقطعة مربعات
حبة لفت مقطعة مربعات
حبة طماطم مقطعة مربعات
حبة بصل مقطعة مربعات
ملعقة عدس أحمر
ملح فلفل اسود التوابل حسب الرغبة
وزيت الزيتون باه يكون الطبق صحي

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نقلي المكونات على نار هادئة
ثم اضيف الماء واترك القدر يغلي

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لما تطيب نضيفلها ملعقة جبن قليل السعرات او جبن ريجيم لي عندك
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نميكسيها واغليها لاتحصل على القوام المطلوب
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قدمتها مع كسرة القمح بزيت الزيتون

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بالصحة
(y)(y)(y)(y)(y)(y)

 

المرفقات

faith8

faith8

:: مشرفة ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية (خاص)
طاقم المشرفات
#2
إنضم
9 جوان 2013
المشاركات
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الإعجابات
15,253
النقاط
1,286
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
#2
ميام يام نموت عليها ♥
يعطيك الصحة عالمشاركة
يسلمووووو
 
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