حساء الخضر باليقطين صحي لذيذ وسهل التحضير



لليقطين فؤائد كثيرة للصحة منها:

يعالج سكر الدم

مفتت للحصى

ملين للمعدة

تقوية جهاز المناعة

يحافظ على صحة القلب

وفوائد اخرى جمة نحمد الله علة هذه النعمة



حساء الخضر باليقطين



كمية بسيطة من اليقطين مقطعة الى قطع متوسطة

حبة كورجات

حبات بصل حسب الحساء

حبتين جزر

حبة بطاطا صغيرة

فص ثوم

لحم دجاج انا ستعملت فقط جناح

مكعب جومبو

فلفل اسود

ملح

ملعقة صغيرة مرغرين

معدونوس

3حبات جبن

ملعقة صغيرة موطارد ​

نقطع الخضر الى قطع متوسطة

قليت الثوم والدجاج والبصل ثم زدت كل الخضر مع التوابل ومرغرين ومرقت بماء ساخن وغلقت الكوكوت

بعدما طابت الخضر حطيت عليها معدنوس وجبن وموطارد وميكسيت بالبرا

اذا كان القوام ثقيل شوية خلاص نطفي عليها واذا كان خفيف نخليها فوق النار حتى تثقل شوي

















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