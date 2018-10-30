السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته







متوفّر مبلغ 450 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 190 دج للدولار الواحد )







يباع كامل المبلغ مقابل 85500 دج و يباع كاملا







مصدر الأموال: أعمال حرّة







العمولة: 00%







تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.







والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.