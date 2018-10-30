موسى87
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 8 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 79
- الإعجابات
- 8
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- عين وسارة ولاية الجلفة
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
متوفّر مبلغ 450 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 190 دج للدولار الواحد )
يباع كامل المبلغ مقابل 85500 دج و يباع كاملا
مصدر الأموال: أعمال حرّة
العمولة: 00%
تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متوفّر مبلغ 450 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 190 دج للدولار الواحد )
يباع كامل المبلغ مقابل 85500 دج و يباع كاملا
مصدر الأموال: أعمال حرّة
العمولة: 00%
تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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