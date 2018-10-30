عرض بيع متوفر 450 دولار بايونير مقابل 190 دج CCP

بيانات المعاملة المالية
البائع
موسى87
المبلغ
450 ( USD )
سعر البيع
190 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
موسى87

موسى87

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
8 ديسمبر 2016
المشاركات
79
الإعجابات
8
النقاط
3
محل الإقامة
عين وسارة ولاية الجلفة
#1
السّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



متوفّر مبلغ 450 دولار للبيع على بنك بايونير مقابل 190 دج للدولار الواحد )



يباع كامل المبلغ مقابل 85500 دج و يباع كاملا



مصدر الأموال: أعمال حرّة



العمولة: 00%



تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.



والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 

المرفقات

4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
1,135
الإعجابات
2,818
النقاط
171
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com و @Fethi.dz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top