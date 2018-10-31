كيك مالح فالمول العجيب تحفة

المقادير3بيضرشه ملح رشة فلفل اسودكاس زيتكاس حليبعلبة طون مصفية من الزيت1فرماج نو الكبير موش مثلاثلي حب يضيف زيتون اسود مقطع انا درته بدونهكاس ونص فرينة و2 كيس خميرة الحلوياتالطريقةنخلط البيض مع الملح وفلفلالاسود ونضيف الحليب والزيت مع الخلط ونضيف التونه مع زيتون والفرماج مع الخلط ونضيف الفرينة والخميرة اما النسية للفرينة لازم يكون قوام الخليط مثل قوام الكيك ونفرغه فالمول الكيك الصغير او اي مول مدهونوالى الفرن مسخن مسبقاً وبعد الطهي نتركه يبرد ونقلبهالحشو اخذت 2قطع فرماج كبيرة وضربتها بالخلاط مع ملعقة من كريمه الطازجة او حليب ونأخد منه ملعقة ونضيف لها كاكاو اسود ونخلط جيداً و نأخذ قطعة الكيك ونحشيها فرماج ونضع خطوط وبالكيردون نمرر حتى نشكلها مثل خطوط الموجودة فالميلفاي والتزين يرجع لكن حبيباتي