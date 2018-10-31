كيك مالح فالمول العجيب تحفة

آية نور اليقين
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المقادير
3بيض
رشه ملح رشة فلفل اسود
كاس زيت
كاس حليب
علبة طون مصفية من الزيت
1فرماج نو الكبير موش مثلاث
لي حب يضيف زيتون اسود مقطع انا درته بدونه
كاس ونص فرينة و2 كيس خميرة الحلويات
الطريقة
نخلط البيض مع الملح وفلفلالاسود ونضيف الحليب والزيت مع الخلط ونضيف التونه مع زيتون والفرماج مع الخلط ونضيف الفرينة والخميرة اما النسية للفرينة لازم يكون قوام الخليط مثل قوام الكيك ونفرغه فالمول الكيك الصغير او اي مول مدهون
والى الفرن مسخن مسبقاً وبعد الطهي نتركه يبرد ونقلبه
الحشو اخذت 2قطع فرماج كبيرة وضربتها بالخلاط مع ملعقة من كريمه الطازجة او حليب ونأخد منه ملعقة ونضيف لها كاكاو اسود ونخلط جيداً و نأخذ قطعة الكيك ونحشيها فرماج ونضع خطوط وبالكيردون نمرر حتى نشكلها مثل خطوط الموجودة فالميلفاي والتزين يرجع لكن حبيباتي
3بيض
رشه ملح رشة فلفل اسود
كاس زيت
كاس حليب
علبة طون مصفية من الزيت
1فرماج نو الكبير موش مثلاث
لي حب يضيف زيتون اسود مقطع انا درته بدونه
كاس ونص فرينة و2 كيس خميرة الحلويات
الطريقة
نخلط البيض مع الملح وفلفلالاسود ونضيف الحليب والزيت مع الخلط ونضيف التونه مع زيتون والفرماج مع الخلط ونضيف الفرينة والخميرة اما النسية للفرينة لازم يكون قوام الخليط مثل قوام الكيك ونفرغه فالمول الكيك الصغير او اي مول مدهون
والى الفرن مسخن مسبقاً وبعد الطهي نتركه يبرد ونقلبه
الحشو اخذت 2قطع فرماج كبيرة وضربتها بالخلاط مع ملعقة من كريمه الطازجة او حليب ونأخد منه ملعقة ونضيف لها كاكاو اسود ونخلط جيداً و نأخذ قطعة الكيك ونحشيها فرماج ونضع خطوط وبالكيردون نمرر حتى نشكلها مثل خطوط الموجودة فالميلفاي والتزين يرجع لكن حبيباتي
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