كيك مالح فالمول العجيب تحفة

آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
105
الإعجابات
140
النقاط
509
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#1
المقادير
3بيض
رشه ملح رشة فلفل اسود
كاس زيت
كاس حليب
علبة طون مصفية من الزيت
1فرماج نو الكبير موش مثلاث
لي حب يضيف زيتون اسود مقطع انا درته بدونه
كاس ونص فرينة و2 كيس خميرة الحلويات
الطريقة
نخلط البيض مع الملح وفلفلالاسود ونضيف الحليب والزيت مع الخلط ونضيف التونه مع زيتون والفرماج مع الخلط ونضيف الفرينة والخميرة اما النسية للفرينة لازم يكون قوام الخليط مثل قوام الكيك ونفرغه فالمول الكيك الصغير او اي مول مدهون
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والى الفرن مسخن مسبقاً وبعد الطهي نتركه يبرد ونقلبه
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الحشو اخذت 2قطع فرماج كبيرة وضربتها بالخلاط مع ملعقة من كريمه الطازجة او حليب ونأخد منه ملعقة ونضيف لها كاكاو اسود ونخلط جيداً و نأخذ قطعة الكيك ونحشيها فرماج ونضع خطوط وبالكيردون نمرر حتى نشكلها مثل خطوط الموجودة فالميلفاي والتزين يرجع لكن حبيباتي
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آية نور اليقين

آية نور اليقين

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
6 جانفي 2017
المشاركات
105
الإعجابات
140
النقاط
509
محل الإقامة
أرض الله
الجنس
أنثى
#3
قال البدر المشرق:
السلام عليكم
يعطيك الصحة اختي
تسلم دياتك ههههه
والله غير شهيتيني رح نجربها ان شاء الله ..
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شكراً حبيبتي موش راح تندمي ...شكراً لمرورك الرائع
 
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