الشهيد حميود سعيد بن علي

الاسم و اللقب: حميود سعيد بن علي بن الطاهر.

تاريخ و مكان الازدياد: 16 أوت 1933 تاكسنة دوار تمزقيدة ولاية جيجل .

الصفة التاريخية: مجاهد برتبة قائد مجموعة chef de section.

Ø انظم الشهيد حميود سعيد إلى صفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 و ذلك بعد أسبوع فقط من أدائه الخدمة العسكرية لدى الجيش الفرنسي 1954-1956. حيث كان جالسا أمام منزله مع والده فصادفه مرور قائد الجيش في تلك المنطقة المدعو " عبد السلام"، فتجاذبا أطراف الحديث عن الثورة و الحرب و عن السلاح ، حيث أخبره الشهيد سعيد أنه كان يؤدي الخدمة العسكرية لدى الجيش الفرنسي و أن تخصصه في القناصة tirage ، فما كان من القائد " عبد السلام" إلا أن أخضعه لاختبار فوري في استعمال الأسلحة و تقنياتها أثناء المعارك، فاندهش لخبرته الكبيرة و حماسه و جرأته في استعمال السلاح فقال له:" الثورة تحتاجك لتدريب و تأهيل الشباب غير المتدرب ".

Ø التحق الشهيد سعيد بالثورة برفقة القائد عبد السلام منذ تلك الحادثة إلا أن والد الشهيد سعيد اعترض في بداية الأمر لكنه وجد إصرارا من الشهيد و القائد عبد السلام الذي قال له:" إن الثورة تحتاج سعيد أكثر من والديه".

Ø شارك الشهيد سعيد في عدة معارك و مناوشات ضد العدو الفرنسي أين عرف بالشجاعة و البسالة و الذكاء في التخطيط و التنفيذ مكّناه من احتلال مكانة مرموقة بين رفاقه في الثورة فتمت ترقيته إلى رتبة قائد فرقة chef de groupe و بعد فترة وجيزة رقي إلى رتبة قائد مجموعة chef de section ، و هذه بشهادة رفيقه المجاهد حميود لخضر( رحمه الله) .

Ø خاض الشهيد عدة معارك على مستوى مناطق نشاطه الممتدة من جبال مسقط رأسه " تمزقيدة" مرورا إلى جبال العوانة وزيامة منصورية و إيراقن، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- معركة بنواحي العوانة أين كبّدو العدو الفرنسي خسائر معتبرة بشرية و مادية واستولوا على أسلحته و ملابسه حيث تم القضاء على 12 جندي و تجريدهم من زيهم العسكري و كذا أسلحتهم من بينهم كابيتان capitan ، هذه المعلومات صرح بها الشهيد سعيد حين عودته إلى أهله حيث كان يرتدي بدلة الكابتان الفرنسي.

- معركة العرجة الواقعة بمنطقة " عين لبنة" المحادية لولاية سطيف وذلك بتاريخ 10-10-1959 حيث خاضوا معركة ضارية و شرسة ابتداءا من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية غروب الشمس، التي استعمل فيها العدو سلاح الجو المتمثل في طائرات B26 أين أمطرت المنطقة بقنابل غاز النابالم NAPALME المحرّم دوليا، و ساهمت كذلك بإنزال جوي كثيف، و رغم موازين القوة غير المتكافئة فقد خسر العدو الفرنسي 40 من جنوده مقابل 32 من المجاهدين بينهم أخوان كانا يرعيان الغنم حيث تم حرقهم بالنار.

Ø اكتسب الشهيد خبرة كبيرة بالإضافة إلى الخبرة التي اكتسبها خلال تأديته الخدمة العسكرية مكنته من قيادة معارك أخرى داخل المناطق التي كانت محسوبة على العدو و يطلق عليها اسم مناطق محرمة و محررة ، فنال بذلك شهرة واسعة في أوساط الثوار و الشعب و حتى العدو الذي أصبح يحسب له ألف حساب.

Ø أصيب الشهيد بطلقة رصاص على مستوى الرجل الأيمن في إحدى مناوشاته مع العدو لم يستطيع الممرضين معالجته فتم بترها ، هذه الإصابة حدّت من نشاطه الدءوب و تنقلاته الكثيرة حيث استطاعت أعين الحركى و الخونة مراقبته و التبليغ عنه في إحدى المستشفيات العسكرية" الكازمات" بالمكان المسمى "بني ابراهيم " بلدية القلتة الزرقاء دائرة العلمة ولاية سطيف - فتم محاصرة المكان من كل الجهات و أغلقت كل المنافذ عنه هو ورفاقه، فلم أحس بصعوبة الموقف قرر هو تولي الدفاع عنهم رغم الإصابة و إلهاء قوات العدو حتى يتمكنوا من الانسحاب من المستشفى حيث قال لهم كلمة سيتذكرها الأجيال عنه:" أنجوا بأنفسكم أنتم الأصحاء أما أنا فسأقاتل حتى آخر نفس"، و كان له ما أراد حيث استشهد و هو يدافع عن رفاقه ووطنه وكان ذلك في سنة 1961 رحمه الله و جعله في عليين مع الصديقين و النبيين و الشهداء.

Ø لقد أعطى الشهيد سعيد حميود درسا في المقاومة و النضال و الشجاعة ستبقى الأجيال القادمة تتذكرها بكل إجلال و تعظيم.

" ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون"

صدق الله العظيم.



هذا البحث انجز من طرف اخ الشهيد السيد:حميود محمد

للاتصال به ابعث رسالة للناشر ,