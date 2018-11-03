هل يمكن للرجل أن يعيش بلا أصدقااء

حياكم الله أهل اللمة الطيبين و بَيَاكم ( بياكم يعني بوأكم مقعدا في الجنة )

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

" الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ . "

و معنى الحديث بإيجاز أن النفس البشرية تتشكل من الخير أو الغالب فيها هو الخير

و أخرى تتشكل من الشر أو الغالب عليها هو سمة الشر

و الأرواح التي تحمل نفس السمة أو التشكيل تحن لشبيهتها و ترتاح إذا وجدتها

فأهل الخير يحنون لبعضهم و يرتاحون حتى و إن لم يتعارفوا بعضهم بعضا او تكون بينهم سابق معرفة

و أهل الشر كذالك أرواحهم الشريرة تجعلهم يحنون لبعضهم و ينسجمون



فسبحان الله في الغالب تجد الصداقة تجمع الناس على نفس طباعهم و حتى إن كانوا يضمرون غير ما يبدون

فأهل الخير لأهل الخير و غيرهم لغيرهم

كحال أهل اللمة و هته عن تجربة لا يبقى فيها إلا الصادقون الطيبون

و إن غاب الطيب منا إشتقنا إليه و تذكرناه و ذكرناه بالخير و افتقدناه و تمنى عودته

و إذا رجع سعدنا لعودته و فرحنا



المهم راح ارجع لموضوعي النقاشي

أنا في الواقع عندي معارف و صداقات لكن ليس عندي صديق مقرب

إلى درجة الخليل

كانت عندي صداقات من ها النوع في وقت فائت لكن فترت و بقية صداقة بعيدة

نلتقي في المناسبات فقط أو الأعياد و نسأل بعضنا بعضا أسئلة سطحية

أصدقائي أو أخلائي هم عائلتي

فزوجتي تشاركني في كل شيء تسكن نفسي إليها و ترتاح

و أبوح أمامها بكل شيء و أفضفض و أضحك و أمزح و أغضب و أتمنى

و أسر إليها بسري و اعلن لها عن امري مهما كان

فهي زوجتي و صديقي حتى انها تشاركني بعض مواضيع اللمة و احيانا مقابلات كرة القدم

( تشجع البرسا ههههههههههه)

المعنى

أنها تقوم مقام الأصدقاء المقربين

إضافة إلى أهلي في اللمة فكلما أردت البوح أو الراحة أفتح اللمة

فأجد ها الوجوه الطيبة فأنتم أكثر من أهل و أصدقاء بارك الله لي فيكم جميعا

للنقاش

هل يمكن للرجل أن يعيش بدون الصديق المقرب أو الخليل

الامين محمدالامين بما يشعر؟ ..راااني فرحان ههههههههه​