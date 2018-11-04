mouad_45
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 8 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 51
- الإعجابات
- 1
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- مشرية
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
متوفر عندي 130 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 225 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
متوفر عندي 130 اورو paysera للبيع مقابل التحويل في CCP فقط
السعر: 1 اورو= 225 دج
الاولوية لمن يأخد المبلغ كاملا
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ