الشخصيات التاريخية التي تتكرر في البكالوريا من 2008 - 2017

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السلام عليكم ​

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لتحضير بكالوريا 2018 في مادتي التاريخ و الجغرافيا نقدم لكم الشخصيات التاريخية التي وضعت في البكالوريا من 2008 - 2017 ركزوا على هذه الشخصيات و ان شاء الله سيكون النجاح حليفكم ( منقول) ​

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- 2008 ​

شي غيفارا - فرحات عباس - جمال عبد الناصر - ميخائيل غورباتشوف - مصطفى بن بولعيد - جزويف بروز تيتو ​

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- 2009 ​

ميخائيل غورباتشوف - مانديس فرانس - رونالد ريغن - محمد بوضياف - جورج مارشال - نيكيتا خروتشوف - جوزيف بروز تيتو - هواري بومدين ​

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- 2010 ​

فرحات عباس - بن يوسف بن خدة - مصطفى بن بولعيد - العربي بن مهيدي - جمال عبد الناصر - احمد سوكارنو - اندري جدانوف - هاري ترومان ​

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- 2011 ​

كريم بلقاسم - الجنرال جياب - جون كندي - ديدوش مراد - هوشي منه - جورج مارشال ​

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- 2012 ​

هوشي منه - المهاتما غاندي - فيدال كاسترو - جواهر لال نهرو - مصالي الحاج - محمد بلوزداد - شارل دغول - عبان رمضان ​

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- 2013 ​

احمد بن بلة - احمد سوكارنو - جاك سوستال - جوزيف بروز تيتو - العربي بن مهيدي - جيمي كارتر - ميخائيل غورباتشوف ​

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- 2014 ​

جون كندي - زيغود يوسف - نيكيتا خروتشوف - فرحات عباس - بن يوسف بن خدة - مصطفى بن بولعيد - مانديس فرانس - جمال عبد الناصر ​

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- 2015 ​

بن يوسف بن خدة - رابح بيطاط - جمال عبد الناصر - تشي غيفار - جوزيف ستالين - ديدوش مراد - فيدال كاسترو - ميخائيل غورباتشوف ​

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بالتوفيق

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