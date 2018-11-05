الشخصيات التاريخية التي تتكرر في البكالوريا من 2008 - 2017

Yasmina.yaso

Yasmina.yaso

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السلام عليكم







لتحضير بكالوريا 2018 في مادتي التاريخ و الجغرافيا نقدم لكم الشخصيات التاريخية التي وضعت في البكالوريا من 2008 - 2017 ركزوا على هذه الشخصيات و ان شاء الله سيكون النجاح حليفكم ( منقول)

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- 2008

شي غيفارا - فرحات عباس - جمال عبد الناصر - ميخائيل غورباتشوف - مصطفى بن بولعيد - جزويف بروز تيتو

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- 2009

ميخائيل غورباتشوف - مانديس فرانس - رونالد ريغن - محمد بوضياف - جورج مارشال - نيكيتا خروتشوف - جوزيف بروز تيتو - هواري بومدين

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- 2010

فرحات عباس - بن يوسف بن خدة - مصطفى بن بولعيد - العربي بن مهيدي - جمال عبد الناصر - احمد سوكارنو - اندري جدانوف - هاري ترومان

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- 2011

كريم بلقاسم - الجنرال جياب - جون كندي - ديدوش مراد - هوشي منه - جورج مارشال

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- 2012

هوشي منه - المهاتما غاندي - فيدال كاسترو - جواهر لال نهرو - مصالي الحاج - محمد بلوزداد - شارل دغول - عبان رمضان

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- 2013

احمد بن بلة - احمد سوكارنو - جاك سوستال - جوزيف بروز تيتو - العربي بن مهيدي - جيمي كارتر - ميخائيل غورباتشوف

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- 2014

جون كندي - زيغود يوسف - نيكيتا خروتشوف - فرحات عباس - بن يوسف بن خدة - مصطفى بن بولعيد - مانديس فرانس - جمال عبد الناصر

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- 2015

بن يوسف بن خدة - رابح بيطاط - جمال عبد الناصر - تشي غيفار - جوزيف ستالين - ديدوش مراد - فيدال كاسترو - ميخائيل غورباتشوف




بالتوفيق :)







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