حسن الظن بالله

السلام عليكم

سإل رجلا ابن عباس رضي الله عنه

من يحاسب الناس يوم القيامة فقال ابن عباس ، الله تعالى ، قال الرجل نجونا ورب الكعبة











يقول الله سبحانه وتعالى ، في وصف يوم الحشر ( وخشعت الأصوات للرحمن ،ولم يقول للحبار ، رغم أنه موطن العظمة والجبروت في يوم الحشر ،بل قال الرحمن ،جاء بالرحمة في مقام تنخلع فيه القلوب ،

اسال الله تعالى ،ان يشملني ويشملكم ،في الدنيا والأخرة، ويظلنا ويظلكم بظله يوم لاظل إلا ظله اللهم امين

ما أجمل الحسن الظن بالله تعالى