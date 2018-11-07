حسن الظن بالله

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
#1
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23 نوفمبر 2015
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الجزائر
#1
السلام عليكم
سإل رجلا ابن عباس رضي الله عنه
من يحاسب الناس يوم القيامة فقال ابن عباس ، الله تعالى ، قال الرجل نجونا ورب الكعبة





يقول الله سبحانه وتعالى ، في وصف يوم الحشر ( وخشعت الأصوات للرحمن ،ولم يقول للحبار ، رغم أنه موطن العظمة والجبروت في يوم الحشر ،بل قال الرحمن ،جاء بالرحمة في مقام تنخلع فيه القلوب ،
اسال الله تعالى ،ان يشملني ويشملكم ،في الدنيا والأخرة، ويظلنا ويظلكم بظله يوم لاظل إلا ظله اللهم امين
ما أجمل الحسن الظن بالله تعالى
 
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