حسن الظن بالله

نعمات
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السلام عليكم
سإل رجلا ابن عباس رضي الله عنه
من يحاسب الناس يوم القيامة فقال ابن عباس ، الله تعالى ، قال الرجل نجونا ورب الكعبة
يقول الله سبحانه وتعالى ، في وصف يوم الحشر ( وخشعت الأصوات للرحمن ،ولم يقول للحبار ، رغم أنه موطن العظمة والجبروت في يوم الحشر ،بل قال الرحمن ،جاء بالرحمة في مقام تنخلع فيه القلوب ،
اسال الله تعالى ،ان يشملني ويشملكم ،في الدنيا والأخرة، ويظلنا ويظلكم بظله يوم لاظل إلا ظله اللهم امين
ما أجمل الحسن الظن بالله تعالى
سإل رجلا ابن عباس رضي الله عنه
من يحاسب الناس يوم القيامة فقال ابن عباس ، الله تعالى ، قال الرجل نجونا ورب الكعبة
يقول الله سبحانه وتعالى ، في وصف يوم الحشر ( وخشعت الأصوات للرحمن ،ولم يقول للحبار ، رغم أنه موطن العظمة والجبروت في يوم الحشر ،بل قال الرحمن ،جاء بالرحمة في مقام تنخلع فيه القلوب ،
اسال الله تعالى ،ان يشملني ويشملكم ،في الدنيا والأخرة، ويظلنا ويظلكم بظله يوم لاظل إلا ظله اللهم امين
ما أجمل الحسن الظن بالله تعالى